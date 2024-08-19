Россияне стали отказываться от финансовых подушек безопасности

19 августа 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Исследование НАФИ показало снижение соотношения людей, имеющих финансовую подушку безопасности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Число россиян с финансовыми накоплениями, достаточными для жизни в течение трех и более месяцев, сократилось с 32 процентов в 2022 году до 27 процентов в 2024 году. Об этом сообщили аналитики Национального агентства финансовых исследований в беседе с журналистами. «В 2022 году о наличии накоплений заявлял каждый третий россиянин, но к 2024 году эта доля снизилась до 27 процентов», — написали в РБК со ссылкой на исследование НАФИ. Проведенное НАФИ исследование в феврале 2024 года, включало опрос 1600 человек со всей страны, выбирая участников так, чтобы они представляли всех жителей России по возрасту, полу и другим отличительным характеристикам. Согласно исследованию, 27% россиян имеют накопления, достаточные для жизни в течение трех и более месяцев, что на 7% выше, чем в 2020 году. Еще 15% респондентов сообщили, что могут прожить на свои сбережения от трех до шести месяцев, а 12% — более полугода. Чаще всего финансовая подушка есть у жителей крупных городов, людей с высшим образованием, руководителей и квалифицированных специалистов, а также у тех, кто оценивает свой доход как хороший или отличный (42%). Каждый четвертый опрошенный сообщил, что его накоплений хватит на один-два месяца, каждый пятый — на месяц, а 17% респондентов смогут прожить без дохода менее недели. При этом 63% россиян ведут семейный бюджет в той или иной форме, 82% своевременно оплачивают счета, а 81% ответственно относятся к управлению финансами. Эксперты подчеркнули, что для поддержания стабильности в сложных жизненных ситуациях рекомендуется иметь финансовую подушку, эквивалентную трем-шести среднемесячным доходам. Это поможет избежать необходимости занимать деньги и позволит сохранить привычный уровень жизни даже при временных финансовых затруднениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число россиян с финансовыми накоплениями, достаточными для жизни в течение трех и более месяцев, сократилось с 32 процентов в 2022 году до 27 процентов в 2024 году. Об этом сообщили аналитики Национального агентства финансовых исследований в беседе с журналистами. «В 2022 году о наличии накоплений заявлял каждый третий россиянин, но к 2024 году эта доля снизилась до 27 процентов», — написали в РБК со ссылкой на исследование НАФИ. Проведенное НАФИ исследование в феврале 2024 года, включало опрос 1600 человек со всей страны, выбирая участников так, чтобы они представляли всех жителей России по возрасту, полу и другим отличительным характеристикам. Согласно исследованию, 27% россиян имеют накопления, достаточные для жизни в течение трех и более месяцев, что на 7% выше, чем в 2020 году. Еще 15% респондентов сообщили, что могут прожить на свои сбережения от трех до шести месяцев, а 12% — более полугода. Чаще всего финансовая подушка есть у жителей крупных городов, людей с высшим образованием, руководителей и квалифицированных специалистов, а также у тех, кто оценивает свой доход как хороший или отличный (42%). Каждый четвертый опрошенный сообщил, что его накоплений хватит на один-два месяца, каждый пятый — на месяц, а 17% респондентов смогут прожить без дохода менее недели. При этом 63% россиян ведут семейный бюджет в той или иной форме, 82% своевременно оплачивают счета, а 81% ответственно относятся к управлению финансами. Эксперты подчеркнули, что для поддержания стабильности в сложных жизненных ситуациях рекомендуется иметь финансовую подушку, эквивалентную трем-шести среднемесячным доходам. Это поможет избежать необходимости занимать деньги и позволит сохранить привычный уровень жизни даже при временных финансовых затруднениях.