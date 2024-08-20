Украинские бойцы, схваченные в плен российскими солдатами, извинились на камеру перед жителями Курской области за вторжение. Они заверили, что с их стороны «больше такого не будет». Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Военное дело».
«Мы просим извинения у всей [Курской] области, что мы сюда приехали. Больше такого не будет», — сказал один из пленных солдат. Другой сослуживец попросил, чтобы его обменяли на того, кто послал его «умирать ни за что». При этом он нецензурно высказался в адрес своего командования, которое его и направило в российский регион.
Еще один боец ВСУ на видео благодарит российских солдат за напоминание, что Курск не сдается, также как в 1943 году. Тогда Курская битва в период Великой Отечественной войны шла с 5 июля по 23 августа, в ней участвовало более 2.1 млн человек, Битва завершилась крахом немецкой группировки.
ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа. Бои продолжаются, однако продвижение украинских сил остановлено. ВСУ потеряли на курском направлении за все время до 4130 военнослужащих, передает «Национальная служба новостей».
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