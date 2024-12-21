Песков призвал работать над возвращением российских спортсменов

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У России сильно ограничен состав спортсменов, которые могут участвовать в соревнованиях, сказал Песков
У России сильно ограничен состав спортсменов, которые могут участвовать в соревнованиях, сказал Песков Фото:

Национальным спортивным федерациям необходимо продолжать работу над возвращением российских спортсменов на международные арены. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Не все так гладко. Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций — продолжать дальше работать», — сказал Песков ТАСС. 

Он подчеркнул, что сейчас ограничен состав спортсменов, которые могут принимать участия в международных соревнованиях. Песков обратил внимание, что спортивные карьеры заканчиваются в молодом возрасте, поэтому нужно спешить дать право спортсменам выступать 

Ранее  Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до участия в квалификации на Олимпиаду 2026 года. Также допустили к соревованиям пловцов, но в нейтральном статусе. Вскоре стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) планирует изменить условия участия россиян в Играх. 

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Национальным спортивным федерациям необходимо продолжать работу над возвращением российских спортсменов на международные арены. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Не все так гладко. Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций — продолжать дальше работать», — сказал Песков ТАСС.  Он подчеркнул, что сейчас ограничен состав спортсменов, которые могут принимать участия в международных соревнованиях. Песков обратил внимание, что спортивные карьеры заканчиваются в молодом возрасте, поэтому нужно спешить дать право спортсменам выступать  Ранее  Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до участия в квалификации на Олимпиаду 2026 года. Также допустили к соревованиям пловцов, но в нейтральном статусе. Вскоре стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) планирует изменить условия участия россиян в Играх. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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