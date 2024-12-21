Песков призвал работать над возвращением российских спортсменов

Национальным спортивным федерациям необходимо продолжать работу над возвращением российских спортсменов на международные арены. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не все так гладко. Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций — продолжать дальше работать», — сказал Песков ТАСС.
Он подчеркнул, что сейчас ограничен состав спортсменов, которые могут принимать участия в международных соревнованиях. Песков обратил внимание, что спортивные карьеры заканчиваются в молодом возрасте, поэтому нужно спешить дать право спортсменам выступать
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до участия в квалификации на Олимпиаду 2026 года. Также допустили к соревованиям пловцов, но в нейтральном статусе. Вскоре стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) планирует изменить условия участия россиян в Играх.
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