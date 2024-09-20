Уральские первички «Единой России» подключились к реформе Якушева

20 сентября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев первичным организациям уделяет особое внимание Фото: Роман Наумов © URA.RU В масштабном обсуждении реформы первичного звена «Единой России», инициированной после прихода на пост секретаря генсовета партии Владимира Якушева (по совместительству — полпред президента РФ в УрФО), приняли участие секретари уральских первичек — в частности, из Кургана и Тюмени. Они поделились своим опытом, как организация реализует партпроекты — через участие в конкурсах по благоустройству и запуск собственных программ. «В этом году члены нашей первички провели большую работу по разработке и обсуждению с жителями округа проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов по комфортной городской среде: благоустройства центральной части города Макушино. В результате проект стал победителем в категории „Малые города“ с численностью до 20 тысяч человек. Будет реализован проект „Озерный променад“, с озеленением и малыми архитектурными формами», — рассказала на встрече секретарь первичного отделения «Макушинское №7» в Курганской области Галина Шадрина, передает пресс-служба партии. Коллеги Шадриной из первичного отделения ЕР №242 Тюмени запустили профориентационное направление для школьников. В течение двух месяцев их знакомили с ведущими медицинскими учреждениями города, дали возможность побывать в роли хирурга, научили оказывать первую помощь. «Реализуя проект нашего первичного отделения „Здоровые соседи“, мы находимся в тесном контакте с жителями, общаясь порой не только на темы здоровья. Когда люди видят, что мы из „Единой России“, обращаются к нам с просьбами в решении определенных личных и общественных вопросов. Этим опытом готов поделится с коллегами из других регионов», — рассказал глава первички, заведующий испытательной лабораторией центра «Медицинский город» Сергей Кудрявцев. Масштабное обсуждение реформы первичного звена, которое составляет основу партийной машины, состоялось 19 сентября. На заседание съехались руководители отделений из всех 89 регионов страны, слушал их председатель партии Дмитрий Медведев. Модерировал собрание Якушев, инициатор обновлений. «Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила „Единой России“ — эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией», — описал он роль первичек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В масштабном обсуждении реформы первичного звена «Единой России», инициированной после прихода на пост секретаря генсовета партии Владимира Якушева (по совместительству — полпред президента РФ в УрФО), приняли участие секретари уральских первичек — в частности, из Кургана и Тюмени. Они поделились своим опытом, как организация реализует партпроекты — через участие в конкурсах по благоустройству и запуск собственных программ. «В этом году члены нашей первички провели большую работу по разработке и обсуждению с жителями округа проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов по комфортной городской среде: благоустройства центральной части города Макушино. В результате проект стал победителем в категории „Малые города“ с численностью до 20 тысяч человек. Будет реализован проект „Озерный променад“, с озеленением и малыми архитектурными формами», — рассказала на встрече секретарь первичного отделения «Макушинское №7» в Курганской области Галина Шадрина, передает пресс-служба партии. Коллеги Шадриной из первичного отделения ЕР №242 Тюмени запустили профориентационное направление для школьников. В течение двух месяцев их знакомили с ведущими медицинскими учреждениями города, дали возможность побывать в роли хирурга, научили оказывать первую помощь. «Реализуя проект нашего первичного отделения „Здоровые соседи“, мы находимся в тесном контакте с жителями, общаясь порой не только на темы здоровья. Когда люди видят, что мы из „Единой России“, обращаются к нам с просьбами в решении определенных личных и общественных вопросов. Этим опытом готов поделится с коллегами из других регионов», — рассказал глава первички, заведующий испытательной лабораторией центра «Медицинский город» Сергей Кудрявцев. Масштабное обсуждение реформы первичного звена, которое составляет основу партийной машины, состоялось 19 сентября. На заседание съехались руководители отделений из всех 89 регионов страны, слушал их председатель партии Дмитрий Медведев. Модерировал собрание Якушев, инициатор обновлений. «Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила „Единой России“ — эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией», — описал он роль первичек.