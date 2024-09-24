Россия начала закупать у Китая новый премиальный товар

Россия в августе 2024 года впервые совершила крупную закупку бриллиантов из Китая, объем которой превысил 35 тысяч карат, на сумму более 12 миллионов долларов. Об этом сообщает китайская таможенная служба.
«В августе 2024 года объемы экспорта Китаем бриллиантов в Россию составили 35 230 карат или чуть более 7 килограммов камней», — говорится в базе данных таможни, передает РИА Новости. Предыдущая покупка была совершена в 2013 году и составляла всего 199 тысяч долларов.
Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова, указывает на растущую долю Китая в обработке российских алмазов и увеличение объема закупок уже переработанных драгоценных камней. По итогам августа Россия заняла второе место среди покупателей китайских бриллиантов, уступив первенство Гонконгу.
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