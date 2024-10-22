Раскрыты подробности ДТП с разломившейся на части фурой вблизи Петербурга

В ДТП с разломившейся на части фурой вблизи Петербурга погиб 53-летний Тихвинец
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В Ленинградской области тягач слетел с путепровода и упал на железнодорожные пути, водитель погиб
В Ленинградской области тягач слетел с путепровода и упал на железнодорожные пути, водитель погиб Фото:

На Московском шоссе произошло смертельное ДТП, в котором тягач слетел с путепровода и упал на железнодорожные пути. За рулем тягача Volvo FH12 находился мужчина, не имевший в этом году нарушений ПДД.

«За рулем тягача Volvo FH12 находился 53-летний житель Тихвина <...> в этом году его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД», — сообщила «Фонтанка». Мужчина погиб.

Тягач имел петербургские номера и принадлежал жителю Санкт-Петербурга. Полуприцеп, также участвовавший в аварии, зарегистрирован на жителя Новгородской области.

Ранее сообщалось, что на Московском шоссе произошло серьезное ДТП с участием фуры. Инцидент произошел в результате попытки водителя грузовика обогнать другой транспорт. Фура врезалась в отбойник и опрокинулась. После ее кабина свесилась с эстакады, а затем рухнула на железнодорожные пути ниже.

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На Московском шоссе произошло смертельное ДТП, в котором тягач слетел с путепровода и упал на железнодорожные пути. За рулем тягача Volvo FH12 находился мужчина, не имевший в этом году нарушений ПДД. «За рулем тягача Volvo FH12 находился 53-летний житель Тихвина <...> в этом году его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД», — сообщила «Фонтанка». Мужчина погиб. Тягач имел петербургские номера и принадлежал жителю Санкт-Петербурга. Полуприцеп, также участвовавший в аварии, зарегистрирован на жителя Новгородской области. Ранее сообщалось, что на Московском шоссе произошло серьезное ДТП с участием фуры. Инцидент произошел в результате попытки водителя грузовика обогнать другой транспорт. Фура врезалась в отбойник и опрокинулась. После ее кабина свесилась с эстакады, а затем рухнула на железнодорожные пути ниже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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