Раскрыты подробности ДТП с разломившейся на части фурой вблизи Петербурга

На Московском шоссе произошло смертельное ДТП, в котором тягач слетел с путепровода и упал на железнодорожные пути. За рулем тягача Volvo FH12 находился мужчина, не имевший в этом году нарушений ПДД.
«За рулем тягача Volvo FH12 находился 53-летний житель Тихвина <...> в этом году его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД», — сообщила «Фонтанка». Мужчина погиб.
Тягач имел петербургские номера и принадлежал жителю Санкт-Петербурга. Полуприцеп, также участвовавший в аварии, зарегистрирован на жителя Новгородской области.
Ранее сообщалось, что на Московском шоссе произошло серьезное ДТП с участием фуры. Инцидент произошел в результате попытки водителя грузовика обогнать другой транспорт. Фура врезалась в отбойник и опрокинулась. После ее кабина свесилась с эстакады, а затем рухнула на железнодорожные пути ниже.
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