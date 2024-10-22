Мишустин назначил главного геолога России 2017 руководителем Роснедр

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Мишустин назначил нового руководителя Роснедр
Мишустин назначил нового руководителя Роснедр Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Казанова новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедр). Об этом сообщило Правительство России. Ранее эту должность занимал Евгений Петров.

«Назначить Казанова Олега Владимировича руководителем Федерального агентства по недропользованию», — заявлено в распоряжении, которое подписал Мишустин. До своего назначения Казанов, успешно руководил Всероссийским научно-исследовательским институтом минерального сырья имени Н.М. Федоровского. Под его управлением институт стал одним из ведущих сервисных геологоразведочных подрядчиков в России. 

Ранее должность главы Роснедр занимал Евгений Петров. Он был освобожден от должности по собственной просьбе.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Казанова новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедр). Об этом сообщило Правительство России. Ранее эту должность занимал Евгений Петров. «Назначить Казанова Олега Владимировича руководителем Федерального агентства по недропользованию», — заявлено в распоряжении, которое подписал Мишустин. До своего назначения Казанов, успешно руководил Всероссийским научно-исследовательским институтом минерального сырья имени Н.М. Федоровского. Под его управлением институт стал одним из ведущих сервисных геологоразведочных подрядчиков в России.  Ранее должность главы Роснедр занимал Евгений Петров. Он был освобожден от должности по собственной просьбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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