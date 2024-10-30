ЦБ: средняя ставка по вкладам в банках снизилась впервые за семь месяцев

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России упала во второй декаде октября 2024 года, составив 19,66% годовых. Это первое снижение ставок за последние семь месяцев, как сообщает Банк России.
«Ставка в первой декаде октября была на уровне 19,78%, а в третьей декаде сентября — 18,71%, во второй декаде октября снизилась на 0,12 п.п., до 19,66% годовых», — отмечается в материалах регулятора на официальном сайте. По данным Центрального банка РФ это свидетельствует о небольшом, но заметном снижении.
Среди банков, чьи данные были использованы для мониторинга, находятся такие крупные игроки как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Центральный банк при подсчете максимальных ставок учитывает только те вклады, которые доступны любому клиенту, исключая те, что имеют дополнительные условия или сложную структуру начисления процентов.
Ранее ЦБ России принял решение повысить ключевую процентную ставку до 21%. Такое решение связано с тем, что уровень инфляции значительно превышает прогноз, который регулятор давал в июле.
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