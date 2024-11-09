Появилось видео момента взрыва в жилом доме Пятигорска

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В результате взрыва повреждены 22 квартиры
В результате взрыва повреждены 22 квартиры Фото:

Появились кадры взрыва, который произошел в жилом доме в ЖК «Курортный» Пятигорска. Соответствующее видео публикует Shot.

«Взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже, где в этот момент находилась 44-летняя женщина. Она погибла. Ещё три человека госпитализированы», — сообщает Shot.

Там также добавили, что пострадала сотрудница магазина рыбной продукции, расположенного на первом этаже. В результате инцидента были повреждены 22 квартиры, расположенные в двух подъездах жилого комплекса. В мае текущего года в доме была временно прекращена подача газа в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

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Появились кадры взрыва, который произошел в жилом доме в ЖК «Курортный» Пятигорска. Соответствующее видео публикует Shot. «Взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже, где в этот момент находилась 44-летняя женщина. Она погибла. Ещё три человека госпитализированы», — сообщает Shot. Там также добавили, что пострадала сотрудница магазина рыбной продукции, расположенного на первом этаже. В результате инцидента были повреждены 22 квартиры, расположенные в двух подъездах жилого комплекса. В мае текущего года в доме была временно прекращена подача газа в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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