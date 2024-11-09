Появилось видео момента взрыва в жилом доме Пятигорска

Появились кадры взрыва, который произошел в жилом доме в ЖК «Курортный» Пятигорска. Соответствующее видео публикует Shot.
«Взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже, где в этот момент находилась 44-летняя женщина. Она погибла. Ещё три человека госпитализированы», — сообщает Shot.
Там также добавили, что пострадала сотрудница магазина рыбной продукции, расположенного на первом этаже. В результате инцидента были повреждены 22 квартиры, расположенные в двух подъездах жилого комплекса. В мае текущего года в доме была временно прекращена подача газа в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.
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