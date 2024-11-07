«Страна.ua»: Зеленский будет вынужден принять план Трампа о мире

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Владимир Зеленский будет вынужден принять любой план Дональда Трампа о мире
Владимир Зеленский будет вынужден принять любой план Дональда Трампа о мире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, будет вынужден согласиться с любым планом завершения конфликта на Украине, который предложит выигравший выборы президента США Дональд Трамп. Об этом сообщили источники в политических кругах страны.

«Вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ, близка к нулю. Не в том положении сейчас страна, чтоб отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно», — передает слова источника украинское издание «Страна. ua».

Источники подчеркивают, что текущее положение Украины делает ее особенно зависимой от внешней поддержки, особенно от Штатов. В этом контексте любые предложения, исходящие от Трампа, будут иметь значительный вес для украинского правительства.

Бывший президент США Дональд Трамп, который впервые пришел к власти в результате выборов 2016 года, снова одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Он стал первым с XIX века политическим деятелем США, которому удалось вернуться к руководству страны после четырехлетнего перерыва.

Камала Харрис, выдвинутая от Демократической партии, признала свое поражение, обратившись к своим сторонникам. В то же время действующий президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого поздравил его с победой на выборах. Согласно процедуре, 17 декабря Коллегия выборщиков должна будет проголосовать за кандидата в президенты, руководствуясь решением избирателей из различных штатов. Нновый состав конгресса официально утвердит результаты выборов 6 января. Церемония инаугурации запланирована на 20 января.

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Украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, будет вынужден согласиться с любым планом завершения конфликта на Украине, который предложит выигравший выборы президента США Дональд Трамп. Об этом сообщили источники в политических кругах страны. «Вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ, близка к нулю. Не в том положении сейчас страна, чтоб отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно», — передает слова источника украинское издание «Страна. ua». Источники подчеркивают, что текущее положение Украины делает ее особенно зависимой от внешней поддержки, особенно от Штатов. В этом контексте любые предложения, исходящие от Трампа, будут иметь значительный вес для украинского правительства. Бывший президент США Дональд Трамп, который впервые пришел к власти в результате выборов 2016 года, снова одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Он стал первым с XIX века политическим деятелем США, которому удалось вернуться к руководству страны после четырехлетнего перерыва. Камала Харрис, выдвинутая от Демократической партии, признала свое поражение, обратившись к своим сторонникам. В то же время действующий президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого поздравил его с победой на выборах. Согласно процедуре, 17 декабря Коллегия выборщиков должна будет проголосовать за кандидата в президенты, руководствуясь решением избирателей из различных штатов. Нновый состав конгресса официально утвердит результаты выборов 6 января. Церемония инаугурации запланирована на 20 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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