Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Путин наградил Захарову орденом
Путин наградил Захарову орденом Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил официального представителя МИД страны Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это следует из указа лидера государства.

«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами <....> наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени <...> Захарову Марию», — говорится в документе. Его текст опубликован на официальном сайте правовых актов. 

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Президент РФ Владимир Путин наградил официального представителя МИД страны Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это следует из указа лидера государства. «Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами <....> наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени <...> Захарову Марию», — говорится в документе. Его текст опубликован на официальном сайте правовых актов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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