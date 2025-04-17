Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Захарову орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил официального представителя МИД страны Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это следует из указа лидера государства.
«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами <....> наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени <...> Захарову Марию», — говорится в документе. Его текст опубликован на официальном сайте правовых актов.
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