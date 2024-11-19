США отказались отвечать на изменения ядерной доктрины России

В США не станут отвечать на новую ядерную доктрину России и не будут корректировать боеготовность ядерных сил в ответ. Об этом сообщает Bloomberg.
«США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ», — говорится в материале со ссылкой на представителя Белого дома. Он отметил, что в стране не были удивлены изменениями в ядерной доктрине РФ, потому что Москва заранее сигнализировала о таком шаге.
Ранее URA.RU в своем материале писало, что в странах Запада нарастает напряженность в связи с новой ядерной доктриной. Также по этой причине обвалились мировые финансовые рынки. В связи с этим инвесторы стали активнее покупать «защитные активы», среди которых швейцарские франки, йены и золото.
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