США отказались отвечать на изменения ядерной доктрины России

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В США не будут корректировать боеготовность и ядерную доктрину после обновления российского документа
В США не будут корректировать боеготовность и ядерную доктрину после обновления российского документа Фото:

В США не станут отвечать на новую ядерную доктрину России и не будут корректировать боеготовность ядерных сил в ответ. Об этом сообщает Bloomberg.

«США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ», — говорится в материале со ссылкой на представителя Белого дома. Он отметил, что в стране не были удивлены изменениями в ядерной доктрине РФ, потому что Москва заранее сигнализировала о таком шаге. 

Ранее URA.RU в своем материале писало, что в странах Запада нарастает напряженность в связи с новой ядерной доктриной. Также по этой причине обвалились мировые финансовые рынки. В связи с этим инвесторы стали активнее покупать «защитные активы», среди которых швейцарские франки, йены и золото. 

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В США не станут отвечать на новую ядерную доктрину России и не будут корректировать боеготовность ядерных сил в ответ. Об этом сообщает Bloomberg. «США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ», — говорится в материале со ссылкой на представителя Белого дома. Он отметил, что в стране не были удивлены изменениями в ядерной доктрине РФ, потому что Москва заранее сигнализировала о таком шаге.  Ранее URA.RU в своем материале писало, что в странах Запада нарастает напряженность в связи с новой ядерной доктриной. Также по этой причине обвалились мировые финансовые рынки. В связи с этим инвесторы стали активнее покупать «защитные активы», среди которых швейцарские франки, йены и золото. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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