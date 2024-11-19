ТАСС: в Грузии подготовили протестующих для «силовых задач»

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В Грузии протестующих подготовили к столкновениям со силовикам (архивное фото)
В Грузии протестующих подготовили к столкновениям со силовикам (архивное фото) Фото:

В Грузии протестующих подготовили для «силовых задач», в том числе вооруженных столкновений с правоохранительными органами и прорывов на государственные объекты. Об этом сообщил источник ТАСС. 

«В Грузии подготовлены протестующие для „силовых задач“, включая вооруженное противостояние с силовиками и прорыв на гособъекты», — сказал собеседник. По его словам, в посольстве США в Тбилиси находится наличная валюта, чтобы 20 дней стимулировать протестующих. Источник утверждает, что Запад хочет добиться формирования переходного правительства во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили с целью новых выборов. 

В Тбилиси на фоне парламентских выборов, в которых победила правящая партия, проходят протесты оппозиции.  Европейский союз решил отправить политическую миссию в Грузию для оценки ситуации после недавних выборов в стране.

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В Грузии протестующих подготовили для «силовых задач», в том числе вооруженных столкновений с правоохранительными органами и прорывов на государственные объекты. Об этом сообщил источник ТАСС.  «В Грузии подготовлены протестующие для „силовых задач“, включая вооруженное противостояние с силовиками и прорыв на гособъекты», — сказал собеседник. По его словам, в посольстве США в Тбилиси находится наличная валюта, чтобы 20 дней стимулировать протестующих. Источник утверждает, что Запад хочет добиться формирования переходного правительства во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили с целью новых выборов.  В Тбилиси на фоне парламентских выборов, в которых победила правящая партия, проходят протесты оппозиции.  Европейский союз решил отправить политическую миссию в Грузию для оценки ситуации после недавних выборов в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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