ТАСС: в Грузии подготовили протестующих для «силовых задач»

В Грузии протестующих подготовили для «силовых задач», в том числе вооруженных столкновений с правоохранительными органами и прорывов на государственные объекты. Об этом сообщил источник ТАСС.
«В Грузии подготовлены протестующие для „силовых задач“, включая вооруженное противостояние с силовиками и прорыв на гособъекты», — сказал собеседник. По его словам, в посольстве США в Тбилиси находится наличная валюта, чтобы 20 дней стимулировать протестующих. Источник утверждает, что Запад хочет добиться формирования переходного правительства во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили с целью новых выборов.
В Тбилиси на фоне парламентских выборов, в которых победила правящая партия, проходят протесты оппозиции. Европейский союз решил отправить политическую миссию в Грузию для оценки ситуации после недавних выборов в стране.
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