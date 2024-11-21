Европейские лидеры договорились посетить Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах совместного визита в Москву с президентом Сербии Александром Вучичем в мае 2025 года. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с сербским лидером.
«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — сказал Фицо. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, премьер-министр Словакии также выразил общую позицию обеих стран относительно важности уважения к государствам, которые способствовали освобождению их территорий от фашизма во время Второй мировой войны.
В начале октября Фицо заявил о готовности посетить Москву в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, подчеркнув, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». Позже он добавил, что считает своим долгом посетить столицу в День Победы в следующем году. В этом году на 9 Мая в Россию приехали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и других стран.
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