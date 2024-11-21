Европейские лидеры договорились посетить Москву

Александр Вучич и Роберт Фицо приедут в Москву
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Вучич приедет с визитом в Москву в мае 2025 года
Вучич приедет с визитом в Москву в мае 2025 года Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах совместного визита в Москву с президентом Сербии Александром Вучичем в мае 2025 года. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с сербским лидером.

«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — сказал Фицо. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, премьер-министр Словакии также выразил общую позицию обеих стран относительно важности уважения к государствам, которые способствовали освобождению их территорий от фашизма во время Второй мировой войны.

В начале октября Фицо заявил о готовности посетить Москву в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, подчеркнув, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». Позже он добавил, что считает своим долгом посетить столицу в День Победы в следующем году. В этом году на 9 Мая в Россию приехали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и других стран. 

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах совместного визита в Москву с президентом Сербии Александром Вучичем в мае 2025 года. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с сербским лидером. «Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — сказал Фицо. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, премьер-министр Словакии также выразил общую позицию обеих стран относительно важности уважения к государствам, которые способствовали освобождению их территорий от фашизма во время Второй мировой войны. В начале октября Фицо заявил о готовности посетить Москву в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, подчеркнув, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». Позже он добавил, что считает своим долгом посетить столицу в День Победы в следующем году. В этом году на 9 Мая в Россию приехали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и других стран. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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