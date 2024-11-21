Репродуктолог на примере Марины Федункив оценила риски материнства после 50

21 ноября стало известно, что 53-летняя актриса Марина Федункив впервые стала матерью. Звезда Comedy Woman родила еще в октябре, но до сих пор скрывает не только пол малыша, но и сам факт прибавления в семье. Акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала о поздних родах и их рисках.
Федункив в 2021 году вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Актриса признавалась, что раньше она хоть и имела длительные отношения с мужчинами, но ни замуж, ни детей не хотела — была сконцентрирована на карьере. Поэтому новость о том, что Марина беременна первенцем да еще и после 50 лет, для многих стала шоком. Однако Мария Милютина уверяет: сейчас в этом нет ничего удивительного. Правда, обходится не без нюансов.
«Если в целом говорить о материнстве после 50, то уже можно назвать это обычной историей. Но если раньше много рожали и могли делать это без проблем до 50-55 лет, то есть до наступления климакса, то сейчас есть другие методы. Сегодня женщинам, которые не рожали до 40 лет, откладывали материнство на поздний возраст, родить без ЭКО достаточно проблематично. Потому что любая наша система требует тренировки, репродуктивная — не исключение. Поэтому подавляющее количество беременностей в этом возрасте наступает методом ЭКО», — пояснила репродуктолог. Она подчеркнула, что только врач, который вел Марину Федункив, знает, стала ли она матерью с помощью ЭКО.
Специалист добавила, что с возрастом у женщин появляются различные проблемы со здоровьем, поэтому перед беременностью необходимо исключить возможные риски, чтобы не навредить ни себе, ни малышу.
«Если говорить о здоровье женщины, к этому моменту могут быть различные женские заболевания, которые будут мешать наступлению беременности. Но, как правило, гинекологические проблемы решаемы. Больше мы переживаем за вынашивание беременности. Часто в возрасте старше 40 лет беременность сопровождается повышением артериального давления. Если у женщины есть хронические заболевания внутренних органов, что часто бывает после 45 лет, во время беременности и сразу после родов они могут обостряться», — рассказала акушер-гинеколог.
Но даже не это главное. Мария Милютина отмечает, что врачи перед поздней беременностью женщины всегда оценивают будущее малыша.
«Ребенка нужно не только родить, но и воспитать. Поэтому тут важно следить за своим здоровьем, чтобы отвести его не только в детский сад и школу, но и выдать замуж или женить и быть с ним как можно дольше», — заключила врач.
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