Захарова иронично высказалась об откровенности Санду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Молдавии Майи Санду о фактах коррупции на парламентских выборах, отметив неожиданную откровенность молдавского лидера. Об этом Захарова написала в своих соцсетях.
«Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала», — написала дипломат в telegram-канале. Слова Захаровой приводит ТАСС.
Ранее Санду, выступая перед гражданами после голосования на избирательном участке, заявила о коррупционных схемах во время избирательного процесса. Она подчеркнула, что обсуждала с представителями правоохранительных органов различные способы воздействия на избирателей, в частности попытки их подкупа, на которые, по ее данным, было затрачено порядка 100 миллионов евро.
По результатам соцопросов, партия «Действие и солидарность», обладающая большинством в парламенте и правительстве и поддерживающая Санду, рискует утратить контроль над законодательной властью. В условиях вероятного формирования коалиционного кабинета министров каждый процент, набранный партиями на выборах, может оказаться определяющим для итогового распределения мест.
Майя Санду до этого также обвиняла Россию во вмешательстве в парламентские выборы, утверждая, что Москва пытается повлиять на итоги голосования и использовать Молдавию для продвижения своих интересов. В Кремле эти обвинения отвергли, заявив, что руководство Молдавии сознательно дистанцируется от РФ, а часть населения страны не поддерживает такую политику и может столкнуться с ограничениями в реализации избирательных прав.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.