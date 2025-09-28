Захарова иронично высказалась об откровенности Санду

Захарова: не ожидала откровенности от Санду в вопросе подкупа избирателей
Захарова отметила неожиданную откровенность молдавского лидера
Захарова отметила неожиданную откровенность молдавского лидера Фото:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Молдавии Майи Санду о фактах коррупции на парламентских выборах, отметив неожиданную откровенность молдавского лидера. Об этом Захарова написала в своих соцсетях.

«Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала», — написала дипломат в telegram-канале. Слова Захаровой приводит ТАСС.

Ранее Санду, выступая перед гражданами после голосования на избирательном участке, заявила о коррупционных схемах во время избирательного процесса. Она подчеркнула, что обсуждала с представителями правоохранительных органов различные способы воздействия на избирателей, в частности попытки их подкупа, на которые, по ее данным, было затрачено порядка 100 миллионов евро.

По результатам соцопросов, партия «Действие и солидарность», обладающая большинством в парламенте и правительстве и поддерживающая Санду, рискует утратить контроль над законодательной властью. В условиях вероятного формирования коалиционного кабинета министров каждый процент, набранный партиями на выборах, может оказаться определяющим для итогового распределения мест.

Майя Санду до этого также обвиняла Россию во вмешательстве в парламентские выборы, утверждая, что Москва пытается повлиять на итоги голосования и использовать Молдавию для продвижения своих интересов. В Кремле эти обвинения отвергли, заявив, что руководство Молдавии сознательно дистанцируется от РФ, а часть населения страны не поддерживает такую политику и может столкнуться с ограничениями в реализации избирательных прав.

