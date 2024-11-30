Власти ХМАО раньше срока восстановили полуразрушенный дом в Авдеевке. Фото

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В доме теперь есть электричество и тепло (архивное фото)
В доме теперь есть электричество и тепло (архивное фото) Фото:

В Авдеевке (ДНР) силами строителей из ХМАО раньше срока восстановлен многоквартирный жилой дом. Ранее здание получило сильные разрушения после обстрелов ВСУ. Об окончании работ власти Югры сообщили в соцсети.

«Югра завершила ремонт многоквартирного дома в Авдеевке (ДНР). Несмотря на разрушения, полученные во время боев, в пятиэтажке продолжают жить 20 человек. Все работы выполнены раньше срока», — сообщается в telegram-канале окружных властей.

Специалисты полностью подготовили дом к зиме. Всего строители Югры установили 65 оконных и 28 балконных блоков, входные двери в квартиры и подъезды, наладили подачу электричества и разместили в квартирах обогреватели.

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО ранее помогали восстанавливать в Авдеевке храм Архистратига Божия Михаила. Церковь также подвергалась обстрелам ВСУ. Настоятель храма отец Алексий рассказал, что своими силами все это сделать было бы просто невозможно.

Так дом выглядел после обстрелов
Так дом выглядел после обстрелов
Фото:
Теперь дом восстановлен благодаря югорским строителям
Теперь дом восстановлен благодаря югорским строителям
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В Авдеевке (ДНР) силами строителей из ХМАО раньше срока восстановлен многоквартирный жилой дом. Ранее здание получило сильные разрушения после обстрелов ВСУ. Об окончании работ власти Югры сообщили в соцсети. «Югра завершила ремонт многоквартирного дома в Авдеевке (ДНР). Несмотря на разрушения, полученные во время боев, в пятиэтажке продолжают жить 20 человек. Все работы выполнены раньше срока», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Специалисты полностью подготовили дом к зиме. Всего строители Югры установили 65 оконных и 28 балконных блоков, входные двери в квартиры и подъезды, наладили подачу электричества и разместили в квартирах обогреватели. Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО ранее помогали восстанавливать в Авдеевке храм Архистратига Божия Михаила. Церковь также подвергалась обстрелам ВСУ. Настоятель храма отец Алексий рассказал, что своими силами все это сделать было бы просто невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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