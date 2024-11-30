В Авдеевке (ДНР) силами строителей из ХМАО раньше срока восстановлен многоквартирный жилой дом. Ранее здание получило сильные разрушения после обстрелов ВСУ. Об окончании работ власти Югры сообщили в соцсети.
«Югра завершила ремонт многоквартирного дома в Авдеевке (ДНР). Несмотря на разрушения, полученные во время боев, в пятиэтажке продолжают жить 20 человек. Все работы выполнены раньше срока», — сообщается в telegram-канале окружных властей.
Специалисты полностью подготовили дом к зиме. Всего строители Югры установили 65 оконных и 28 балконных блоков, входные двери в квартиры и подъезды, наладили подачу электричества и разместили в квартирах обогреватели.
Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО ранее помогали восстанавливать в Авдеевке храм Архистратига Божия Михаила. Церковь также подвергалась обстрелам ВСУ. Настоятель храма отец Алексий рассказал, что своими силами все это сделать было бы просто невозможно.
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