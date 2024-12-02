Продажа билетов на новогодний балет «Щелкунчик», который пройдет 17 декабря в 19:00 в Большом театре, начнется 2 декабря в 10:00. Стоимость билетов составит от 1250 до 5000 рублей, сообщает пресс-служба театра. Приобрести билеты можно будет только через официальный сайт Большого театра, в кассах билеты доступны не будут. Также некоторое количество билетов продадут на аукционе. Как купить билеты на балет «Щелкунчик» — в материале URA.RU.
Как купить билеты онлайн
Приобрести билеты на «Щелкунчик» можно на официальном сайте Большого театра. Однако есть высокая вероятность, что на нем могут произойти технические сбои из-за большой нагрузки. Лучше заранее подготовиться к процессу приобретения билетов. Зарегистрируйтесь на сайте театра, после чего приготовьте необходимые документы: паспорт или свидетельство о рождении. Также изучите план зала и определитесь с желаемыми местами. Оплатить билет можно будет и по программам льготного обслуживания, среди которых «Пушкинская карта», «Молодежный (14-22)», «Места низкой ценовой категории» и «60 плюс».
Как участвовать в аукционе
Большой театр объявил о внедрении аукционной системы для распространения билетов на «Щелкунчик». Желающим принять участие в аукционе 4 декабря необходимо зарегистрироваться и подать документы до 3 декабря 22:00.
Процесс регистрации включает в себя предоставление ИНН, личных данных участника, контактной информации ответственного лица, а также прикрепление копий удостоверяющих личность документов. После завершения всех формальностей участникам нужно дождаться назначенной даты аукциона для определения итоговой стоимости билетов.
Где посмотреть трансляцию балета
Трансляции балета «Щелкунчик» будут показаны в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Показы запланированы на 30 и 31 декабря, сообщается на сайте театра. Кроме того, 31 декабря в 20:00 балет покажут в VK Видео на официальной странице Большого театра в социальной сети ВКонтакте.
В кинотеатрах Москвы состоятся 25 показов 30 декабря в 19:00. Стоимость билетов будет варьироваться от 750 до 1000 рублей. Покупка билетов возможна как в кассах кинотеатров, так и на официальном сайте Большого театра. Также 31 декабря в 12:00 пройдут 9 сеансов в восьми кинотеатрах сети КАРО, а также в кинотеатре «Пять звезд» на Смоленской. Цена билета составит 750 рублей. Посмотреть трансляцию балета можно и в Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Перми и других городах.
Почему купить билеты можно только онлайн
В конце 2023 года произошли изменения в системе продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре в связи со скандалом. Возникший ажиотаж вокруг спектакля был усилен ограниченным количеством билетов. Некоторые из них были доступны на маркетплейсах и в других онлайн-сервисах, где их стоимость могла достигать 320 тысяч рублей.
Огромные очереди образовались у касс Большого театра, где также продавались билеты для желающих занять места в зале заранее. Из-за большого скопления людей произошла давка, в результате которой пострадали несколько посетителей. На место были вызваны подразделения ОМОН для помощи службам безопасности в урегулировании ситуации.
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