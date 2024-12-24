Матвиенко: Россия готова к компромиссам на переговорах с Украиной

Россия готова идти на компромиссы в ходе возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако сохранит свои ключевые условия по прекращению огня. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Безусловно, в любых переговорах нужно искать компромиссы. Но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия», — отметила Матвиенко. Она также выразила мнение, что переговоры будут сложными, но необходимыми для поиска решения продолжающегося конфликта. Ее слова передает ТАСС.
Матвиенко подчеркнула неизменность позиции России по стамбульским договоренностям. «Стамбульские договоренности, которые были сорваны, — в них заложена основа, база наших подходов... От этого мы ни на йоту не отступим», — уточнила Матвиенко. По словам спикера Совета Федерации, Россия остается открытой к диалогу и готова к обсуждению различных вопросов, за исключением ключевых моментов стамбульских договоренностей.
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