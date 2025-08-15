«Президент всегда успевает»: что Путин собирается сделать перед встречей с Трампом

Несмотря на рабочий визит главы РФ Владимира Путина в Магадан, он успеет на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, потому что президент всегда успевает. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«В настоящий момент президент проводит совещание по вопросам развития Магаданской области, он посетил промышленные мероприятия, совещание содержательное. <...> [Вылететь] президент успеет. Несмотря на такую погоду, на такой график (имеется в виду поездка в Магадан — прим. URA.RU) президент всегда успевает», — сказал Песков. Интервью опубликовано в telegram-канале кремлевского журналиста Зарубина.
По словам представителя Кремля, отлет из Магадана в Анкоридж на Аляску будет пунктуальным. Песков также сообщил, что после приземления Трамп лично встретит Путина.
Ранее стал известен состав американской делегации на предстоящей встрече. Туда вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава американского Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. Помимо них там оказался спецпосланник главы США Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Также среди делегатов от американской стороны значатся глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлз и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.
