Скончалась Оливия Хасси — Джульетта из легендарного фильма Дзефирелли

Скончалась британская актриса Оливия Хасси, которая прославилась благодаря роли Джульетты в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года. Об этом сообщило издание Daily Mail. Хасси ушла из жизни на 73-м году жизни.
«Оливия Хасси, которая пришла к славе благодаря съемкам в фильме [итальянского режиссера] Франко Дзеффирелли 1968 года „Ромео и Джульетта“, умерла в пятницу, 27 декабря», — сообщила британская ежедневная газета со ссылкой на членов семьи актрисы. Отмечается, что Хасси ушла из жизни на 73-м году жизни.
Актриса оставила значительный след в мировом кинематографе, снявшись в более чем двух десятках фильмов. В числе ее значимых работ — мини-сериал «Иисус из Назарета» и фильм «Айвенго». А за свою роль в «Ромео и Джульетта» актриса была удостоена премии «Золотой глобус», а сам фильм получил два «Оскара».
Фильм 1968 года «Ромео и Джульетта» признан одним из наиболее классических и верных оригиналу. Режиссером проекта выступил итальянец Франко Дзеффирелли, который точно передал атмосферу и настроение Италии XVI века. В ролях знаменитых влюбленных — 17-летний Леонард Уайтинг и 15-летняя Оливия Хасси. Молодость актеров и их убедительное исполнение придали фильму особую эмоциональность и сделали его наиболее приближенным к оригинальному произведению писателя Уильяма Шекспира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.