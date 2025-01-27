День LEGO и защиты персональных данных: какие праздники отмечают 28 января

День LEGO и защиты персональных данных отмечается 28 января
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28 января отмечают Международный день LEGO
28 января отмечают Международный день LEGO Фото:

Каждый день в календаре наполнен праздниками — большими и маленькими, популярными и малоизвестными. Рассказываем, что будут отмечать в России и мире завтра, 28 января.

Международный день защиты персональных данных

Этот праздник учредили еще в 2007 году (по другим данным — в 2006 году), чтобы напомнить пользователям о том, как важно оберегать информацию о себе, не публиковать лишнего в сети, создавать надежные пароли и соблюдать прочие меры предосторожности, чтобы не дать мошенникам возможности заработать на себе. Спустя 18 лет, в период, когда злоумышленники становятся все более изобретательны, он приобрел особенную актуальность.

Почему в нулевые стало важно говорить о защите персональных данных? Дело в том, что до этого большая часть официальных документов, содержащих имена, фамилии, адреса, номера телефонов и прочую информацию о человеке, хранились в традиционных архивах и была записана на бумажные носители. Получить к ней доступ могли немногие, поэтому сведения были в относительной безопасности.

С распространением интернет-технологий базы начали оцифровывать и переносить в сеть, что создало риски утечки информации. Взламывая различные ресурсы, злоумышленники стали получать сведения о других людях, которые могли использовать, чтобы навредить им и извлечь выгоду — например, оформить кредит на чужое имя.

Чтобы такие случаи происходили реже, государственные и частные компании постоянно совершенствуют свои системы безопасности и нанимают специалистов по защите данных. Активно идет и просветительская работа: пользователям регулярно рассказывают, как уберечь важную информацию и не стать жертвой мошенников.

Международный день LEGO

В каждой стране мира найдется немало любителей конструктора из маленьких цветных деталей. У него существует масса вариаций: для девочек и мальчиков, для малышей, школьников и взрослых.

Производить LEGO начали в 1949 году в Дании. Штаб-квартира компании-изготовителя находится в крошечном городке Биллунд, где живет чуть больше шести тысяч человек. Но благодаря конструктору это место стало известно на весь мир. Именно здесь открыли первый тематический парк развлечений «Леголенд».

Конструктор — не сезонная игрушка, но почему тогда праздник, посвященный ему, отмечают именно 28 января? Дело в том, что в этот день в 1958 компания-производитель запатентовала свой фирменный блок в форме миниатюрного кирпичика.

Павлов день

28 января в народе называют Павловым днем. Такое название он получил в честь преподобного Павла Фивейского — праведника, который провел свою жизнь в молитве и своим примером вдохновил людей на создание монастырей.

На Руси Павлов день еще называли днем колдунов. Крестьяне верили, что в этот день маги и ворожеи передают знания своим последователям. Чтобы семью не посетила беда, 28 января проводили обряды, которые были призваны защитить от порчи и сглаза. Также люди предпочитали держаться подальше от тех, кто был связан с магией.

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Каждый день в календаре наполнен праздниками — большими и маленькими, популярными и малоизвестными. Рассказываем, что будут отмечать в России и мире завтра, 28 января. Международный день защиты персональных данных Этот праздник учредили еще в 2007 году (по другим данным — в 2006 году), чтобы напомнить пользователям о том, как важно оберегать информацию о себе, не публиковать лишнего в сети, создавать надежные пароли и соблюдать прочие меры предосторожности, чтобы не дать мошенникам возможности заработать на себе. Спустя 18 лет, в период, когда злоумышленники становятся все более изобретательны, он приобрел особенную актуальность. Почему в нулевые стало важно говорить о защите персональных данных? Дело в том, что до этого большая часть официальных документов, содержащих имена, фамилии, адреса, номера телефонов и прочую информацию о человеке, хранились в традиционных архивах и была записана на бумажные носители. Получить к ней доступ могли немногие, поэтому сведения были в относительной безопасности. С распространением интернет-технологий базы начали оцифровывать и переносить в сеть, что создало риски утечки информации. Взламывая различные ресурсы, злоумышленники стали получать сведения о других людях, которые могли использовать, чтобы навредить им и извлечь выгоду — например, оформить кредит на чужое имя. Чтобы такие случаи происходили реже, государственные и частные компании постоянно совершенствуют свои системы безопасности и нанимают специалистов по защите данных. Активно идет и просветительская работа: пользователям регулярно рассказывают, как уберечь важную информацию и не стать жертвой мошенников. Международный день LEGO В каждой стране мира найдется немало любителей конструктора из маленьких цветных деталей. У него существует масса вариаций: для девочек и мальчиков, для малышей, школьников и взрослых. Производить LEGO начали в 1949 году в Дании. Штаб-квартира компании-изготовителя находится в крошечном городке Биллунд, где живет чуть больше шести тысяч человек. Но благодаря конструктору это место стало известно на весь мир. Именно здесь открыли первый тематический парк развлечений «Леголенд». Конструктор — не сезонная игрушка, но почему тогда праздник, посвященный ему, отмечают именно 28 января? Дело в том, что в этот день в 1958 компания-производитель запатентовала свой фирменный блок в форме миниатюрного кирпичика. Павлов день 28 января в народе называют Павловым днем. Такое название он получил в честь преподобного Павла Фивейского — праведника, который провел свою жизнь в молитве и своим примером вдохновил людей на создание монастырей. На Руси Павлов день еще называли днем колдунов. Крестьяне верили, что в этот день маги и ворожеи передают знания своим последователям. Чтобы семью не посетила беда, 28 января проводили обряды, которые были призваны защитить от порчи и сглаза. Также люди предпочитали держаться подальше от тех, кто был связан с магией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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