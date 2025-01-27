Для миллионов людей, чье детство пришлось на 90-е, Сергей Супонев не просто веселый телеведущий из прошлого. Легендарный журналист стал для мальчиков и девочек по всей России старшим братом. 28 января Сергею Супоневу могло бы исполниться 62 года. URA.RU вспоминает биографию знаменитого журналиста.
Детство Сергея Супонева
Сергей Супонев родился в небольшом поселке в Московской области. Будущий телеведущий рос в творческой среде: его родители работали в Театре сатиры, отец выступал на сцене, а мать служила концертмейстером. Но брак продержался недолго и супруги развелись, когда Сергей учился в начальной школе.
Когда Сергей Супонев учился в четвертом классе, его отец женился на радиоведущей Ольге Краевой. Сергей вспоминал, что Ольга стала ему второй мамой и помогла окончательно выбрать профессию журналиста.
Еще до того, как поступить на журфак, Сергей Супонев работал в газете «Юность». Первым материалом начинающего журналиста стала статья о пьяницах, которые вставали в очередь за пивом, а затем продавали свое место. Проба пера в школьные годы позволила будущему ведущему без проблем поступить в МГУ на факультет журналистики и получить диплом.
Телепередачи Сергея Супонева
Еще до того, как закончить журфак, Сергей Супонев работал на телевидении. В 1986 году он начал писать сюжеты для передачи «До 16 и старше». Программа для молодежи рассказывала об актуальных проблемах подростков: конфликтах в семье, службе в армии, отношениями парней и девушек и так далее.
Через год начинающего журналиста повысили до младшего редактора, а затем разрешили создать новую программу. Всего за четыре месяца Сергей Супонев придумал и запустил проект «Каникулы, каникулы». Журналист стал и автором, и ведущим передачи.
Следующим важным событием в карьере Супонева стал запуск шоу «Марафон-15». Идею проекта журналист придумал еще в студенческие годы: он хотел создать программу, которая станет интересна всем российским подросткам. В выпуске показывали пятнадцать коротких сюжетов на актуальные для школьников темы.
Программу «Марафон-15» Сергей Супонев вел вместе с Георгием Галустьяном и Лесей Башевой. Интересно, что в проект попал и Сергей Бодров-младший, на то время только начинавший свою карьеру.
Знаковым для Сергея Супонева стал 1993 год. Именно тогда журналист Влад Листьев позвал его вести передачу «Звездный час» — интеллектуальную викторину для детей и их родителей. В этом же году начался эфир легендарной программы «Зов джунглей». Позже отец Сергея вспоминал, что замысел шоу приснился журналисту во сне.
В «Зове джунглей» две команды школьников, «хищники» и «травоядные», участвовали в разных конкурсах, напоминающих «Веселые старты». За передачу Сергей Супонев получил премию «ТЭФИ» и любовь миллионов маленьких зрителей, которые и, повзрослев, иногда напевают строчки из заставки: «Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут».
Единственная роль в кино Сергея Супонева
В жизни журналиста нашлось место и съемкам в кино. В 1997 году Сергей Супонев сыграл в фильме Игоря Апасяна «Вино из одуванчиков», основанном на романе Рэя Брэдбери. Сергею досталась роль отца Тома и Дугласа. Вместе с Супоневым в фильме снялись звезды советского кино: Лия Ахеджакова, Вера Васильева, Владимир Зельдин и Иннокентий Смоктуновский, для которого эти съемки стали последними.
Личная жизнь Сергея Супонева
С первой супругой Сергей Супонев познакомился, работая на телевидении. Обаятельному ведущему без проблем удалось покорить сердце шеф-редактора Валерии Истоминой, и вскоре у пары родился сын Кирилл. Влюбленные прожили вместе 12 лет, но затем Сергей и Валерия решили расстаться. Кирилл очень сильно переживал из-за расставания родителей и даже заявил, что покончит с собой, если отец уйдет из семьи, сообщает MK.RU. Но все обошлось — несмотря на развод, журналист продолжал поддерживать хорошие отношения с бывшей супругой и сыном.
Вторая супруга Сергея Супонева, Ольга Мотина, влюбилась в ведущего еще в подростковом возрасте. Когда девушке было 13 лет, ведущий уже появлялся на телевидении. Но познакомились они годы спустя — после того, как Ольга закончила актерский факультет и устроилась в театр Сатиры, где работал отец Сергея — он-то и помог встретиться паре.
Роман Сергея и Ольги быстро закрутился, и в 2000 году у них родилась дочка Полина. После этого влюбленные сыграли свадьбу. Крестным девочки стал ведущий Леонид Якубович.
Смерть Сергея Супонева
Сергей Супонев всю жизнь любил экстремальные виды спорта. Журналист охотился, нырял с аквалангом и управлял парусником. Однажды, выйдя в открытое море, лодка Супонева перевернулась, и он четыре часа ждал спасателей на днище судна. Тогда журналисту повезло, и он не прислушался к словам Ольги о том, что ему стоит быть осторожнее. Позже жена вспоминала, что Сергей был уверен — он проживет еще долго.
Спустя полгода, 8 декабря 2001 года Сергей Супонев отправился на дачу, чтобы покататься на снегоходе. Этим же вечером в полицию позвонили местные жители — они нашли разбившегося журналиста. Следствие пришло к выводу, что Сергей не справился с управлением и врезался в причал на большой скорости. От полученных травм журналист скончался на месте, сообщали РИА «Новости».
Смерть Сергея Супонева стала трагедией не только для его семьи и детей, но и для миллионов людей, которые росли вместе с его передачами. На прощание с журналистом пришли сотни тысяч поклонников, для которых смерть любимого телеведущего стала концом их детства.
Спустя 12 лет после смерти Сергея Супонева, из жизни ушел и его сын Кирилл. Он шел по стопам отца, работал на телевидении с юных лет, а также играл на барабанах в группе «Ромео должен умереть». Но в 2013 году, предварительно распустив музыкальный коллектив, Кирилл наложил на себя руки. Его похоронили рядом с отцом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.