С его смертью закончилось детство: карьера и личная жизнь легендарного Сергея Супонева

Сергей Супонев 28 января мог бы отметить свой 62 день рождения
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Многие дети 90-х росли на передачах Сергея Супонева
Многие дети 90-х росли на передачах Сергея Супонева Фото:

Для миллионов людей, чье детство пришлось на 90-е, Сергей Супонев не просто веселый телеведущий из прошлого. Легендарный журналист стал для мальчиков и девочек по всей России старшим братом. 28 января Сергею Супоневу могло бы исполниться 62 года. URA.RU вспоминает биографию знаменитого журналиста.

Детство Сергея Супонева

Сергей Супонев родился в небольшом поселке в Московской области. Будущий телеведущий рос в творческой среде: его родители работали в Театре сатиры, отец выступал на сцене, а мать служила концертмейстером. Но брак продержался недолго и супруги развелись, когда Сергей учился в начальной школе.

Когда Сергей Супонев учился в четвертом классе, его отец женился на радиоведущей Ольге Краевой. Сергей вспоминал, что Ольга стала ему второй мамой и помогла окончательно выбрать профессию журналиста.

Еще до того, как поступить на журфак, Сергей Супонев работал в газете «Юность». Первым материалом начинающего журналиста стала статья о пьяницах, которые вставали в очередь за пивом, а затем продавали свое место. Проба пера в школьные годы позволила будущему ведущему без проблем поступить в МГУ на факультет журналистики и получить диплом.

Телепередачи Сергея Супонева

Еще до того, как закончить журфак, Сергей Супонев работал на телевидении. В 1986 году он начал писать сюжеты для передачи «До 16 и старше». Программа для молодежи рассказывала об актуальных проблемах подростков: конфликтах в семье, службе в армии, отношениями парней и девушек и так далее.

Через год начинающего журналиста повысили до младшего редактора, а затем разрешили создать новую программу. Всего за четыре месяца Сергей Супонев придумал и запустил проект «Каникулы, каникулы». Журналист стал и автором, и ведущим передачи.

Следующим важным событием в карьере Супонева стал запуск шоу «Марафон-15». Идею проекта журналист придумал еще в студенческие годы: он хотел создать программу, которая станет интересна всем российским подросткам. В выпуске показывали пятнадцать коротких сюжетов на актуальные для школьников темы.

Программу «Марафон-15» Сергей Супонев вел вместе с Георгием Галустьяном и Лесей Башевой. Интересно, что в проект попал и Сергей Бодров-младший, на то время только начинавший свою карьеру.

Знаковым для Сергея Супонева стал 1993 год. Именно тогда журналист Влад Листьев позвал его вести передачу «Звездный час» — интеллектуальную викторину для детей и их родителей. В этом же году начался эфир легендарной программы «Зов джунглей». Позже отец Сергея вспоминал, что замысел шоу приснился журналисту во сне.

В «Зове джунглей» две команды школьников, «хищники» и «травоядные», участвовали в разных конкурсах, напоминающих «Веселые старты». За передачу Сергей Супонев получил премию «ТЭФИ» и любовь миллионов маленьких зрителей, которые и, повзрослев, иногда напевают строчки из заставки: «Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут».

Единственная роль в кино Сергея Супонева

В жизни журналиста нашлось место и съемкам в кино. В 1997 году Сергей Супонев сыграл в фильме Игоря Апасяна «Вино из одуванчиков», основанном на романе Рэя Брэдбери. Сергею досталась роль отца Тома и Дугласа. Вместе с Супоневым в фильме снялись звезды советского кино: Лия Ахеджакова, Вера Васильева, Владимир Зельдин и Иннокентий Смоктуновский, для которого эти съемки стали последними.

Личная жизнь Сергея Супонева

С первой супругой Сергей Супонев познакомился, работая на телевидении. Обаятельному ведущему без проблем удалось покорить сердце шеф-редактора Валерии Истоминой, и вскоре у пары родился сын Кирилл. Влюбленные прожили вместе 12 лет, но затем Сергей и Валерия решили расстаться. Кирилл очень сильно переживал из-за расставания родителей и даже заявил, что покончит с собой, если отец уйдет из семьи, сообщает MK.RU. Но все обошлось — несмотря на развод, журналист продолжал поддерживать хорошие отношения с бывшей супругой и сыном.

Вторая супруга Сергея Супонева, Ольга Мотина, влюбилась в ведущего еще в подростковом возрасте. Когда девушке было 13 лет, ведущий уже появлялся на телевидении. Но познакомились они годы спустя — после того, как Ольга закончила актерский факультет и устроилась в театр Сатиры, где работал отец Сергея — он-то и помог встретиться паре.

Роман Сергея и Ольги быстро закрутился, и в 2000 году у них родилась дочка Полина. После этого влюбленные сыграли свадьбу. Крестным девочки стал ведущий Леонид Якубович.

Смерть Сергея Супонева

Сергей Супонев всю жизнь любил экстремальные виды спорта. Журналист охотился, нырял с аквалангом и управлял парусником. Однажды, выйдя в открытое море, лодка Супонева перевернулась, и он четыре часа ждал спасателей на днище судна. Тогда журналисту повезло, и он не прислушался к словам Ольги о том, что ему стоит быть осторожнее. Позже жена вспоминала, что Сергей был уверен — он проживет еще долго.

Сергей Супонев покоится рядом со своим сыном
Сергей Супонев покоится рядом со своим сыном
Фото:

Спустя полгода, 8 декабря 2001 года Сергей Супонев отправился на дачу, чтобы покататься на снегоходе. Этим же вечером в полицию позвонили местные жители — они нашли разбившегося журналиста. Следствие пришло к выводу, что Сергей не справился с управлением и врезался в причал на большой скорости. От полученных травм журналист скончался на месте, сообщали РИА «Новости».

Смерть Сергея Супонева стала трагедией не только для его семьи и детей, но и для миллионов людей, которые росли вместе с его передачами. На прощание с журналистом пришли сотни тысяч поклонников, для которых смерть любимого телеведущего стала концом их детства.

Спустя 12 лет после смерти Сергея Супонева, из жизни ушел и его сын Кирилл. Он шел по стопам отца, работал на телевидении с юных лет, а также играл на барабанах в группе «Ромео должен умереть». Но в 2013 году, предварительно распустив музыкальный коллектив, Кирилл наложил на себя руки. Его похоронили рядом с отцом. 

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Для миллионов людей, чье детство пришлось на 90-е, Сергей Супонев не просто веселый телеведущий из прошлого. Легендарный журналист стал для мальчиков и девочек по всей России старшим братом. 28 января Сергею Супоневу могло бы исполниться 62 года. URA.RU вспоминает биографию знаменитого журналиста. Детство Сергея Супонева Сергей Супонев родился в небольшом поселке в Московской области. Будущий телеведущий рос в творческой среде: его родители работали в Театре сатиры, отец выступал на сцене, а мать служила концертмейстером. Но брак продержался недолго и супруги развелись, когда Сергей учился в начальной школе. Когда Сергей Супонев учился в четвертом классе, его отец женился на радиоведущей Ольге Краевой. Сергей вспоминал, что Ольга стала ему второй мамой и помогла окончательно выбрать профессию журналиста. Еще до того, как поступить на журфак, Сергей Супонев работал в газете «Юность». Первым материалом начинающего журналиста стала статья о пьяницах, которые вставали в очередь за пивом, а затем продавали свое место. Проба пера в школьные годы позволила будущему ведущему без проблем поступить в МГУ на факультет журналистики и получить диплом. Телепередачи Сергея Супонева Еще до того, как закончить журфак, Сергей Супонев работал на телевидении. В 1986 году он начал писать сюжеты для передачи «До 16 и старше». Программа для молодежи рассказывала об актуальных проблемах подростков: конфликтах в семье, службе в армии, отношениями парней и девушек и так далее. Через год начинающего журналиста повысили до младшего редактора, а затем разрешили создать новую программу. Всего за четыре месяца Сергей Супонев придумал и запустил проект «Каникулы, каникулы». Журналист стал и автором, и ведущим передачи. Следующим важным событием в карьере Супонева стал запуск шоу «Марафон-15». Идею проекта журналист придумал еще в студенческие годы: он хотел создать программу, которая станет интересна всем российским подросткам. В выпуске показывали пятнадцать коротких сюжетов на актуальные для школьников темы. Программу «Марафон-15» Сергей Супонев вел вместе с Георгием Галустьяном и Лесей Башевой. Интересно, что в проект попал и Сергей Бодров-младший, на то время только начинавший свою карьеру. Знаковым для Сергея Супонева стал 1993 год. Именно тогда журналист Влад Листьев позвал его вести передачу «Звездный час» — интеллектуальную викторину для детей и их родителей. В этом же году начался эфир легендарной программы «Зов джунглей». Позже отец Сергея вспоминал, что замысел шоу приснился журналисту во сне. В «Зове джунглей» две команды школьников, «хищники» и «травоядные», участвовали в разных конкурсах, напоминающих «Веселые старты». За передачу Сергей Супонев получил премию «ТЭФИ» и любовь миллионов маленьких зрителей, которые и, повзрослев, иногда напевают строчки из заставки: «Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут». Единственная роль в кино Сергея Супонева В жизни журналиста нашлось место и съемкам в кино. В 1997 году Сергей Супонев сыграл в фильме Игоря Апасяна «Вино из одуванчиков», основанном на романе Рэя Брэдбери. Сергею досталась роль отца Тома и Дугласа. Вместе с Супоневым в фильме снялись звезды советского кино: Лия Ахеджакова, Вера Васильева, Владимир Зельдин и Иннокентий Смоктуновский, для которого эти съемки стали последними. Личная жизнь Сергея Супонева С первой супругой Сергей Супонев познакомился, работая на телевидении. Обаятельному ведущему без проблем удалось покорить сердце шеф-редактора Валерии Истоминой, и вскоре у пары родился сын Кирилл. Влюбленные прожили вместе 12 лет, но затем Сергей и Валерия решили расстаться. Кирилл очень сильно переживал из-за расставания родителей и даже заявил, что покончит с собой, если отец уйдет из семьи, сообщает MK.RU. Но все обошлось — несмотря на развод, журналист продолжал поддерживать хорошие отношения с бывшей супругой и сыном. Вторая супруга Сергея Супонева, Ольга Мотина, влюбилась в ведущего еще в подростковом возрасте. Когда девушке было 13 лет, ведущий уже появлялся на телевидении. Но познакомились они годы спустя — после того, как Ольга закончила актерский факультет и устроилась в театр Сатиры, где работал отец Сергея — он-то и помог встретиться паре. Роман Сергея и Ольги быстро закрутился, и в 2000 году у них родилась дочка Полина. После этого влюбленные сыграли свадьбу. Крестным девочки стал ведущий Леонид Якубович. Смерть Сергея Супонева Сергей Супонев всю жизнь любил экстремальные виды спорта. Журналист охотился, нырял с аквалангом и управлял парусником. Однажды, выйдя в открытое море, лодка Супонева перевернулась, и он четыре часа ждал спасателей на днище судна. Тогда журналисту повезло, и он не прислушался к словам Ольги о том, что ему стоит быть осторожнее. Позже жена вспоминала, что Сергей был уверен — он проживет еще долго. Спустя полгода, 8 декабря 2001 года Сергей Супонев отправился на дачу, чтобы покататься на снегоходе. Этим же вечером в полицию позвонили местные жители — они нашли разбившегося журналиста. Следствие пришло к выводу, что Сергей не справился с управлением и врезался в причал на большой скорости. От полученных травм журналист скончался на месте, сообщали РИА «Новости». Смерть Сергея Супонева стала трагедией не только для его семьи и детей, но и для миллионов людей, которые росли вместе с его передачами. На прощание с журналистом пришли сотни тысяч поклонников, для которых смерть любимого телеведущего стала концом их детства. Спустя 12 лет после смерти Сергея Супонева, из жизни ушел и его сын Кирилл. Он шел по стопам отца, работал на телевидении с юных лет, а также играл на барабанах в группе «Ромео должен умереть». Но в 2013 году, предварительно распустив музыкальный коллектив, Кирилл наложил на себя руки. Его похоронили рядом с отцом. 
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