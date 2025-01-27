Должна была полететь в космос раньше Пересильд и сыграла в «Мушкетерах»: Ольге Кабо — 57

28 января 2025 известной артистке Ольге Кабо исполняется 57 лет. Вспоминаем фильмы, где она сыграла наиболее яркие роли, а также рассказываем о ее детстве и личной жизни.
Детство Ольги Кабо
Ольга Кабо родилась в Москве в 1968 году. Родители девочки на тот момент еще были студентами и не могли совмещать учебу, зарабатывание денег и родительство. Поэтому маленькую Олю отвезли на воспитание к бабушке на Урал.
Когда наступило время идти в первый класс, родители забрали Олю в Москву. Девочка училась в английской спецшколе и получала много внимания от родителей, стремившихся компенсировать свое недостаточное присутствие в ранние годы жизни дочери.
Оля ходила с мамой на спектакли, выставки и посещала целый спектр кружков. Девочка училась в музыкальной школе, танцевала, занималась гимнастикой и даже была участницей студии космонавтики. Но больше всего Ольгу увлекал Театр юного москвича, где ребят обучали основам актерства.
Именно актерское мастерство Ольга Кабо решила сделать своей профессией. Чтобы приблизиться к цели, в старших классах она перевелась из языковой школы в школу при театральном училище имени Щукина. После ее окончания девушка с первого раза поступила во ВГИК, где ее наставниками стали Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева.
Старт кинокарьеры
Первые роли в кино талантливая девушка получила, еще учась в школе при Щукинском училище. В 1984 году она сыграла в картинах «Шутки в сторону» (12+) и «И повторится все…» (0+).
В «Шутках в сторону» Ольга исполнила роль девочки Лены, которая заболела и уехала лечиться в санаторий. К ней приезжает друг Дима, который мечтает стать клоуном и начинает использовать веселые фокусы, чтобы помочь ближним.
«И повторится все» — это психологическая молодежная драма. Ее главные герои Галя (эту роль исполнила Ольга Кабо) и Юра — бывшие одноклассники, которые учатся в одном педагогическом институте. Вместе они отправляются на практику в колхоз. Там ребята сталкиваются со множеством вызовов: они должны повзрослеть, научиться справляться с трудностями и пройти опыт первой любви.
Ощутимую популярность Ольге Кабо приносит картина «Миллион в брачной корзине» (12+). Ее главный герой — изобретательный мошенник, который придумал создать Комитет помощи бедствующим семьям, чтобы обогатиться. За людей, нуждающихся в помощи, он хочет выдать свою сожительницу и членов ее семьи. Ольга в этом фильме играет дочь сожительницы.
Лучшие фильмы Ольги Кабо
В течение всей свой карьеры Ольга Кабо является очень востребованной артисткой. Почти каждый год с ее участием выходило по несколько фильмов. Исключением стал лишь период после рождения дочери, когда Ольга сделала перерыв в работе.
В 1988 году Ольга снялась в приключенческом фильме «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии» (16+). Там она предстала в образе графини Изабеллы де Круа, открыв тем самым череду ролей благородных дам, ведь следом пойдут «Мушкетеры 20 лет спустя» (12+) и «Королева Марго» (18+).
Ольга Кабо показала себя как смелая и самоотверженная артистка. В 1989 году в «Комедии о Лисистрате» (18+) она не постеснялась предстать в кадре обнаженной. В картине Ольга играет одну из женщин, утомленных войной Спарты и Афин. Вместе с другими женами она решает не допускать мужа к себе, пока не закончатся бои.
В «Мушкетеры 20 лет спустя» не предполагалось наличие сцен, где Ольга Кабо скачет на лошади, но она сама попросила каскадеров научить ее держаться в седле. Когда режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич увидел, как уверенно скачет Ольга, он внес в сценарий коррективы, чтобы красавицу на коне смогла увидеть вся страна.
Во время съемок боевика «Крестоносец» (16+) Кабо, удивив всю съемочную группу, решила самостоятельно исполнять все трюки. Девушка прыгала с высоты четвертого этажа, участвовала в экстремальных гонках на мотоцикле, участвовала в бое на мечах. После этого Ольга стала членом Ассоциации каскадеров.
Ольга востребована как актриса и сейчас. В 2021 году она снялась в сериале «Родком» (18+). В 2023 году она исполнила одну из главных ролей в многосерийном фильме «Сама виновата?» (18+). Он рассказывает об истории Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки.
Несостоявшийся полет в космос
В конце 90-х Ольга Кабо чуть не стала первой актрисой, сыгравшей свою роль в космосе. Режиссер Юрий Кара планировал снять фильм по мотивам романа Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры» (16+). Съемки должны были пройти на орбитальной станции «Мир».
На главные роли в фильме отобрали Ольгу Кабо и Владимира Стеклова. Они прошли испытания, которым обычно подвергают космонавтов, доказали, что их здоровье находится на высоте и должны были стать первопроходцами. Но задумку не удалось реализовать из-за нехватки финансирования и затопления станции «Мир». В результате первой актрисой, сыгравшей в космосе, стала Юлия Пересильд.
Личная жизнь Ольги Кабо
Первым мужем актрисы был бизнесмен, банкир Эдуард Василишин. В браке с ним Ольга находилась семь лет — вплоть до 2004 года. У пары есть общая дочь Татьяна. В детстве она снялась в сказочном фильме «Дюймовочка» (0+), который впоследствии завоевал несколько наград кинофестивалей.
Профессию актрисы Татьяна Василишина в результате не выбрала. Она стала танцовщицей, хореографом, а также получила образование психолога и философа.
Первый брак Ольги Кабо распался из-за того, что супруг настаивал на том, чтобы оставить актерскую карьеру. Он хотел, чтобы жена занималась домом и дочерью, а Ольга была не готова насовсем отказаться от ролей в кино. Из-за этого отношения дали трещину.
Второй муж Ольга Кабо — бизнесмен Николай Разгуляев. Замужем за ним актриса была в период с 2009 по 2020 год. В этом браке у Ольги родился сын Виктор, которому сейчас 12 лет.
Отношения Ольги и Николая закончились скандалом. Ольга выяснила, что ее супруг погряз в долгах, за которые она, как его супруга, тоже должна рассчитываться. Под угрозой принудительной продажи оказалась квартира, которую актриса купила для себя и сына после того, как съехала от супруга. Отстоять жилплощадь удалось в судах.
Суд также обязал отца Виктора выплачивать ему алименты. Как сообщают СМИ, сейчас Ольга и Николай неплохо общаются и совместно воспитывают сына.
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