Страны Европы столкнулись с серьезным ростом расходов после прекращения поставок российского газа, сообщают итальянские издания. Отказ от российского энергоресурса в свете украинского конфликта и последующих санкций значительно повысил зависимость Европы от дорогостоящих внешних источников энергии.
«Решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу спровоцировало новый энергетический кризис на континенте... Отказ от российского газа из-за конфликта на Украине и мазохистских санкций, введенных против Москвы, сделал континент более зависимым от дорогих внешних поставщиков», — пишет L'AntiDiplomatico.
Издание отмечает, что это привело к увеличению цен на электроэнергию и инфляции, что серьезно подрывает экономическую конкурентоспособность стран Евросоюза. В частности, Восточная Европа, наиболее пострадавшая от прекращения поставок, теперь вынуждена полагаться на американский сжиженный природный газ (СПГ). Это усилило роль США как глобального энергетического поставщика.
Ранее источники сообщали, что Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность отложить на один месяц опубликование стратегии поэтапного прекращения импорта топлива из России, включая СПГ. Новая дата представления документа может быть установлена на 26 марта.
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