Путин заручился поддержкой «значимого игрока» перед диалогом с Трампом по Украине

Президент Владимир Путин показал, что Бразилия может стать достойным гарантом соглашения по Украине. Российский лидер обсудил с президентом федеративной республики Луисом Инасио Лулой да Силвой возвращение Дональда Трампа в Белый дом и урегулирование конфликта в Восточной Европе. Как объяснил URA.RU соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин, Москва укрепила свою позицию в будущих переговорах важным геополитическим игроком.
«В связи с переходом в 2025 году председательства в БРИКС от России к Бразилии подтвержден обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня деятельности объединения. Лидеры обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учетом прихода к власти новой американской администрации. Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта», — говорится в сообщении Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе бразильской стороны, отмечается в публикации. Путин и Лула да Силва также обсудили развитие отношений в политической и торгово-экономической областях, намечены контакты на различных уровнях. Позднее пресс-служба президента Бразилии сообщила, что Лула да Силва заявил о намерении посетить празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Бразилия сыграет значимую роль в урегулировании конфликта на Украине и может стать достойным гарантом будущего соглашения, считает Алексей Малинин. «Разговор Владимира Путина и Лулы да Силвы произошел после того, как Зеленский заявил о выпадении Бразилии из посреднических усилий в контексте украинского конфликта. Путин показал обратное. Бразилия сейчас председательствует в БРИКС и играет роль важного геополитического партнера для нашей страны, — объяснил собеседник URA.RU.
— Мирное соглашение с Украиной должно подкрепляться не только конкретными документами, но и странами-гарантами. Нам выгодно, чтобы ими стали те, кто сохраняет нейтралитет и последовательно выступает за мирное урегулирование, к которым у нас больше доверия, а не только западные страны, которые де-факто являются косвенными участниками конфликта”.
По его мнению, сейчас внимание мировых лидеров привлечено именно к украинскому кризису, а «большинство сторон конфликта пытаются подойти к потенциальному диалогу». Бразилия — один из потенциальных посредников, который будет отвечать за соблюдение достигнутых в ходе мирного урегулирования условий, добавил Малинин. Сегодняшний разговор Путина и Лулы да Силвы подтверждает теплые и дружеские отношения между Россией и Бразилией, резюмировал собеседник URA.RU.
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