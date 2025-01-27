Можно ли купить нефтяное месторождение на «Авито»

Продажа лицензий на месторождения полезных ископаемых через интернет-площадки, такие как «Авито», прямо не предусмотрена российским законодательством, однако на платформах можно приобрести компании, владеющие такими лицензиями. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России. В то же время на «Авито» действительно имеются объявления о продаже долей в компаниях, которые владеют лицензиями на разработку месторождений.
«Продажа лицензий на месторождения полезных ископаемых на интернет-площадках, подобных „Авито“, не предусмотрена российским законодательством... Тем не менее, как пояснил источник в отрасли, на цифровых платформах можно договориться о приобретении компаний, владеющих такими лицензиями», — пишет ТАСС. При этом на «Авито» действительно имеются объявления о продаже долей в компаниях, которые владеют лицензиями на разработку месторождений.
В российском ведомстве подчеркнули, что закон «О недрах» не позволяет продажу лицензий напрямую. Законодательством предусмотрены определенные обстоятельства, при которых лицензия на использование ресурсов может быть переуступлена другому субъекту. В частности, это возможно в случае передачи прав на использование недр, если такая передача происходит в рамках соглашения о разделе продукции между компаниями, указали в министерстве.
Платформа «Авито» подтвердила ТАСС, что сделки с лицензиями не проходят напрямую через их систему, а осуществляются через процесс купли-продажи компаний. В «Авито» также уточнили, что все сделки должны соответствовать законодательству, и любые переоформления лицензий проходят через компетентные органы вне платформы. При этом в компании активно используют механизмы машинного обучения для проверки объявлений и обеспечения их соответствия законам и правилам платформы.
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