Путин поздравил Лукашенко с победой

27 января 2025 в 15:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил Александр Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщили белорусские издания. «Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах», — передает белорусское издание Belta. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Кроме того они обсудили текущие вопросы и международную повестку. Лидер Беларуси Александр Лукашенко накануне одержал победу на выборах президента. Это его седьмой срок в данной должности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщили белорусские издания. «Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах», — передает белорусское издание Belta. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Кроме того они обсудили текущие вопросы и международную повестку. Лидер Беларуси Александр Лукашенко накануне одержал победу на выборах президента. Это его седьмой срок в данной должности.