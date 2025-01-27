Путин поздравил Лукашенко с победой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Владимир Путин поздравил Александр Лукашенко Фото:

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщили белорусские издания.

«Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах», — передает белорусское издание Belta. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Кроме того они обсудили текущие вопросы и международную повестку.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко накануне одержал победу на выборах президента. Это его седьмой срок в данной должности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщили белорусские издания. «Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах», — передает белорусское издание Belta. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Кроме того они обсудили текущие вопросы и международную повестку. Лидер Беларуси Александр Лукашенко накануне одержал победу на выборах президента. Это его седьмой срок в данной должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...