Путин поздравил Лукашенко с победой

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщили белорусские издания.
«Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах», — передает белорусское издание Belta. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Кроме того они обсудили текущие вопросы и международную повестку.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко накануне одержал победу на выборах президента. Это его седьмой срок в данной должности.
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