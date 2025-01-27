Телеканал Rutube TV начал вещание в составе Premier и «Триколор Кино и ТВ»

Телеканал Rutube TV начал вещание в составе онлайн-кинотеатров Premier и «Триколор Кино и ТВ», сообщили в пресс-службе платформы. Сейчас продолжается активная работа над расширением сетей покрытия, идут переговоры с кабельными и спутниковыми операторами.
«В январе Rutube TV расширил охват аудитории и начал вещание в составе онлайн-кинотеатров Premier и „Триколор Кино и ТВ“. Телеканал активно работает над развитием сетей покрытия и ведет переговоры с кабельными и спутниковыми операторами», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Заинтересованность зрителей в контенте Rutube TV постоянно возрастает, подчеркнули представители телеканала. В декабре количество просмотров телепередач канала превысило 336 тысяч. С момента его запуска общее число просмотров достигло 1,75 миллиона.
Помимо технического расширения охвата, Rutube TV активно развивает и свою программную сетку. Особое внимание уделяется интеграции блогерского контента, который к марту 2025 года составит 30-40% всего эфира. Как отметили в пресс-службе, телеканал акцентирует внимание на научно-популярных программах, подкастах и новостях из мира развлечений.
В ноябре 2024 года компания ООО «Руформ» получила от Роскомнадзора лицензию на вещание, благодаря чему национальный видеохостинг Rutube запустил свой телеканал Rutube TV. Этот шаг позволил расширить дистрибьюцию контента видеохостинга в медийном пространстве и предоставил новые возможности для продвижения блогеров.
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