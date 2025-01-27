ЕК потребовала у Киева гарантий сохранения транзита нефти из России в Европу

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Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности
Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности Фото:

Будапешт получил необходимые гарантии энергетической безопасности от Еврокомиссии, что позволило Венгрии поддержать продление санкций против России. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Будапешт получил от Европейской комиссии гарантии энергетической безопасности, запрошенные перед голосованием по вопросу о продлении рестрикций в отношении Москвы», — пишут argumenti.ru. Без этих условий Венгрия угрожала заблокировать соответствующее решение.

Ранее министры иностранных дел Европейского Союза согласовали продление санкций против России. Все 27 стран объединения договорились продлить пакет санкций, направленный против РФ.

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Будапешт получил необходимые гарантии энергетической безопасности от Еврокомиссии, что позволило Венгрии поддержать продление санкций против России. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. «Будапешт получил от Европейской комиссии гарантии энергетической безопасности, запрошенные перед голосованием по вопросу о продлении рестрикций в отношении Москвы», — пишут argumenti.ru. Без этих условий Венгрия угрожала заблокировать соответствующее решение. Ранее министры иностранных дел Европейского Союза согласовали продление санкций против России. Все 27 стран объединения договорились продлить пакет санкций, направленный против РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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