МАК назвал окончательную причину крушения вертолета в Подмосковье

МАК: вертолет в Подмосковье упал из-за закончившегося топлива
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Вертолет в Подмосковье упал из-за закончившегося топлива и усталости пилота
Вертолет в Подмосковье упал из-за закончившегося топлива и усталости пилота Фото:

Падение вертолета Robinson R44 в 2021 году в Лыткарине (Московская область), в результате которого погибли три человека, произошло из-за закончившегося топлива. Это следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Авиационное происшествие с вертолетом R44 RA-04172 произошло при выполнении полета ночью после полной выработки топлива, приведшей к остановке двигателя и последующему столкновению воздушного судна с земной поверхностью», — сообщается в окончательном отчете МАК. При этом причинами катастрофы также указывается: отсутствие контроля за уровнем топлива со стороны летчика, выполнение полета в состоянии усталости и негерметичность топливной системы.

Robinson R44 вылетел из аэродрома Мячково 3 октября 2021 года с пилотом и двумя пассажирами на борту. Он рухнул на территории лесополосы. Были возбуждены несколько уголовных дел, был арестован частный предприниматель, который организовал полет.

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Падение вертолета Robinson R44 в 2021 году в Лыткарине (Московская область), в результате которого погибли три человека, произошло из-за закончившегося топлива. Это следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). «Авиационное происшествие с вертолетом R44 RA-04172 произошло при выполнении полета ночью после полной выработки топлива, приведшей к остановке двигателя и последующему столкновению воздушного судна с земной поверхностью», — сообщается в окончательном отчете МАК. При этом причинами катастрофы также указывается: отсутствие контроля за уровнем топлива со стороны летчика, выполнение полета в состоянии усталости и негерметичность топливной системы. Robinson R44 вылетел из аэродрома Мячково 3 октября 2021 года с пилотом и двумя пассажирами на борту. Он рухнул на территории лесополосы. Были возбуждены несколько уголовных дел, был арестован частный предприниматель, который организовал полет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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