МАК назвал окончательную причину крушения вертолета в Подмосковье

Падение вертолета Robinson R44 в 2021 году в Лыткарине (Московская область), в результате которого погибли три человека, произошло из-за закончившегося топлива. Это следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Авиационное происшествие с вертолетом R44 RA-04172 произошло при выполнении полета ночью после полной выработки топлива, приведшей к остановке двигателя и последующему столкновению воздушного судна с земной поверхностью», — сообщается в окончательном отчете МАК. При этом причинами катастрофы также указывается: отсутствие контроля за уровнем топлива со стороны летчика, выполнение полета в состоянии усталости и негерметичность топливной системы.
Robinson R44 вылетел из аэродрома Мячково 3 октября 2021 года с пилотом и двумя пассажирами на борту. Он рухнул на территории лесополосы. Были возбуждены несколько уголовных дел, был арестован частный предприниматель, который организовал полет.
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