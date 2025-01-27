Путин обсудил Украину с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Луис Инасио Лула да Силва провели телефонный разговор, инициированный бразильской стороной, в ходе которого обсудили вопросы развития стратегического партнерства между двумя странами и урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в Кремле.
«... состоялся телефонный разговор Владимира Путина с ... Луисом Инасио Лулой да Силвой. Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства... Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта», — написали на официальном сайте Кремля.
Важным пунктом повестки также стало обсуждение координации действий в рамках БРИКС в преддверии перехода председательства от России к Бразилии в 2025 году. Кроме того, в ходе беседы лидеры двух стран коснулись текущей мировой политической ситуации.
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