Путин обсудил Украину с президентом Бразилии

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Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии
Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Фото:

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Луис Инасио Лула да Силва провели телефонный разговор, инициированный бразильской стороной, в ходе которого обсудили вопросы развития стратегического партнерства между двумя странами и урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в Кремле.

«... состоялся телефонный разговор Владимира Путина с ... Луисом Инасио Лулой да Силвой. Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства... Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта», — написали на официальном сайте Кремля.

Важным пунктом повестки также стало обсуждение координации действий в рамках БРИКС в преддверии перехода председательства от России к Бразилии в 2025 году. Кроме того, в ходе беседы лидеры двух стран коснулись текущей мировой политической ситуации.

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Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Луис Инасио Лула да Силва провели телефонный разговор, инициированный бразильской стороной, в ходе которого обсудили вопросы развития стратегического партнерства между двумя странами и урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в Кремле. «... состоялся телефонный разговор Владимира Путина с ... Луисом Инасио Лулой да Силвой. Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства... Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта», — написали на официальном сайте Кремля. Важным пунктом повестки также стало обсуждение координации действий в рамках БРИКС в преддверии перехода председательства от России к Бразилии в 2025 году. Кроме того, в ходе беседы лидеры двух стран коснулись текущей мировой политической ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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