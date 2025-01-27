Президент Бразилии приедет в Россию, чтобы отпраздновать юбилей Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию в мае этого года. Визит приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе бразильского лидера.
«Президент Лула [да Силва] поблагодарил российскую сторону за приглашение на празднование в Москве 80-летия Победы во Второй мировой войне [Великой Отечественной войне] 9 мая и заявил о намерении присутствовать», — написали на сайте пресс-службы. Путин пригласил Лула да Силву в Россию во время телефонного разговора, прошедшего 27 января.
В ходе этого диалога президент России Владимир Путин и глава Бразилии Луис Инасио Лула да Силва также обсудили вопросы развития стратегического партнерства между двумя странами и урегулирования конфликта на Украине. Обсуждение координации действий стран БРИКС перед передачей председательства от России к Бразилии в 2025 году тоже стало значимым элементом повестки дня.
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