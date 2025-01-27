Маркетплейсы блокируют опасные украинские конфеты по требованию Госдумы

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На маркетплейсах были замечены конфеты украинского производства
На маркетплейсах были замечены конфеты украинского производства Фото:

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) начала блокировать карточки с украинскими конфетами на российских маркетплейсах после обращения зампредседателя комитета Госдумы Дмитрия Гусева. Он указал на продажу продукции компании Roshen, которая могла быть произведена на Украине, сообщили URA.RU в пресс-службе политика.

«Мы уже блокируем эти карточки. Продавцами в данном случае были предприниматели из Казахстана. В правилах продажи площадок такие товары запрещены к размещению, продавцам об этом известно. Единый механизм работы с такими товарами уже существует: площадки проверяют ассортимент на наличие нарушений вручную и с помощью алгоритмов», — рассказал президент АКИТ Артем Соколов. Он отметил, что продавцы знают о запретах и правилах продаж, но иногда пытаются их обойти.

По словам Гусева, на различных торговых платформах были обнаружены конфеты украинского производства от компании Roshen, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко (признан в РФ террористом и экстремистом), известному своей поддержкой ВСУ. На этикетках данных продуктов указано, что они произведены в Казахстане, однако пользовательские фотографии показывают, что на самом деле страной-производителем является Украина.

Существует опасение, что эти сладости могут быть вредны для здоровья из-за возможного содержания токсичных веществ, включая бензопирен, который относится к первому классу опасности. Роспотребнадзору предстоит провести химический анализ данных кондитерских изделий, подчеркнул Гусев.

Депутат призвал провести инспекцию, направленную на проверку законности и безопасности сладостей, предлагаемых к продаже. Он подчеркнул, что в случае подтверждения нарушений, товары должны быть немедленно изъяты с онлайн-платформ. Кроме того, Гусев предложил разработать комплекс мер, которые помогут в будущем предотвратить появление на российском рынке запрещенных украинских изделий.

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) начала блокировать карточки с украинскими конфетами на российских маркетплейсах после обращения зампредседателя комитета Госдумы Дмитрия Гусева. Он указал на продажу продукции компании Roshen, которая могла быть произведена на Украине, сообщили URA.RU в пресс-службе политика. «Мы уже блокируем эти карточки. Продавцами в данном случае были предприниматели из Казахстана. В правилах продажи площадок такие товары запрещены к размещению, продавцам об этом известно. Единый механизм работы с такими товарами уже существует: площадки проверяют ассортимент на наличие нарушений вручную и с помощью алгоритмов», — рассказал президент АКИТ Артем Соколов. Он отметил, что продавцы знают о запретах и правилах продаж, но иногда пытаются их обойти. По словам Гусева, на различных торговых платформах были обнаружены конфеты украинского производства от компании Roshen, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко (признан в РФ террористом и экстремистом), известному своей поддержкой ВСУ. На этикетках данных продуктов указано, что они произведены в Казахстане, однако пользовательские фотографии показывают, что на самом деле страной-производителем является Украина. Существует опасение, что эти сладости могут быть вредны для здоровья из-за возможного содержания токсичных веществ, включая бензопирен, который относится к первому классу опасности. Роспотребнадзору предстоит провести химический анализ данных кондитерских изделий, подчеркнул Гусев. Депутат призвал провести инспекцию, направленную на проверку законности и безопасности сладостей, предлагаемых к продаже. Он подчеркнул, что в случае подтверждения нарушений, товары должны быть немедленно изъяты с онлайн-платформ. Кроме того, Гусев предложил разработать комплекс мер, которые помогут в будущем предотвратить появление на российском рынке запрещенных украинских изделий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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