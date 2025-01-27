Черчесов отреагировал на новость о своем увольнении из сборной Казахстана

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Станислав Черчесов опроверг официальное увольнение из сборной Казахстана
Станислав Черчесов опроверг официальное увольнение из сборной Казахстана Фото:

Станислав Черчесов опроверг информацию о своем увольнении с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу. Он заявил, что его контракт еще не расторгнут.

«Президент Федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт... Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально тренер сборной Казахстана», — передает слова Черчесова Sport24.

Экс-тренер сборной РФ добавил, что его адвокаты еще работают над прекращением действия контракта. Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей, не добившись ни одной победы. В результате команда потерпела пять поражений.

Ранее Казахстанская федерация футбола объявила, что Станислав Черчесов прекращает свои обязанности как главный тренер национальной футбольной сборной Казахстана. Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию.

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Станислав Черчесов опроверг информацию о своем увольнении с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу. Он заявил, что его контракт еще не расторгнут. «Президент Федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт... Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально тренер сборной Казахстана», — передает слова Черчесова Sport24. Экс-тренер сборной РФ добавил, что его адвокаты еще работают над прекращением действия контракта. Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей, не добившись ни одной победы. В результате команда потерпела пять поражений. Ранее Казахстанская федерация футбола объявила, что Станислав Черчесов прекращает свои обязанности как главный тренер национальной футбольной сборной Казахстана. Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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