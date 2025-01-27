Только российские войска могут принести мир украинским гражданам, одного отстранения лидера Украины Владимира Зеленского будет недостаточно. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличатся принципиально не будут», — сообщил Виктор Медведчук в авторской колонке для российской платформы «Смотрим». По его словам, устранение Зеленского не приведет к миру на Украине, поскольку в стране нет других партий, помимо партии войны. При этом, когда нынешний лидер уйдет с поста, там начнется жесткая конкуренция между американскими и британскими лобби, которая вполне может перейти в реальный конфликт, подчеркнул Медведчук.
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