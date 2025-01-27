Украинский политик поставил точку в вопросе о том, что принесет мир на Украину

Украинский политик Медведчук: мир на Украине принесут только ВС РФ
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Медведчук заявил, что отстранения Зеленского недостаточно для мира на Украине
Медведчук заявил, что отстранения Зеленского недостаточно для мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Только российские войска могут принести мир украинским гражданам, одного отстранения лидера Украины Владимира Зеленского будет недостаточно. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличатся принципиально не будут», — сообщил Виктор Медведчук в авторской колонке для российской платформы «Смотрим». По его словам, устранение Зеленского не приведет к миру на Украине, поскольку в стране нет других партий, помимо партии войны. При этом, когда нынешний лидер уйдет с поста, там начнется жесткая конкуренция между американскими и британскими лобби, которая вполне может перейти в реальный конфликт, подчеркнул Медведчук.

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Только российские войска могут принести мир украинским гражданам, одного отстранения лидера Украины Владимира Зеленского будет недостаточно. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличатся принципиально не будут», — сообщил Виктор Медведчук в авторской колонке для российской платформы «Смотрим». По его словам, устранение Зеленского не приведет к миру на Украине, поскольку в стране нет других партий, помимо партии войны. При этом, когда нынешний лидер уйдет с поста, там начнется жесткая конкуренция между американскими и британскими лобби, которая вполне может перейти в реальный конфликт, подчеркнул Медведчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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