РБК показало учебник истории Владимира Мединского

В Москве состоялась презентация нового учебника «Военная история России», редактором которого стал помощник президента Владимир Мединский. Об этом сообщают журналисты.
«Новый трехтомный учебник „Военная история России“ под редакцией Владимира Мединского представили сегодня в Москве», — пишет РБК со ссылкой на своего корреспондента. Учебник состоит из трех томов.
Книга подстроена под школьный курс истории и предназначена для широкого круга обучающихся, включая учеников средних школ, курсантов Суворовских и Нахимовских училищ, а также кадетских школ. На презентации учебника присутствовали не только его редактор Владимир Мединский, но и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и научный директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
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