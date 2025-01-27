Макаревич* корыстными целями объяснил отказ донатить ВСУ

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) объяснил, почему не поддерживает ВСУ финансово. Он заявил, что опасается за безопасность своего сына, который находится в России.
«Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но... Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация», — заявил Макаревич в разговоре с Deutsche Welle (СМИ признано Минюстом РФ иноагентом).
Певец рассказал, что помогает обычным гражданам Украины, но не считает себя частью этого народа и не ездит туда на гастроли. Он недоволен тем, что для украинцев он все еще остается русским. «Я все равно для них русский... Страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Мне это очень мешает», — пожаловался Макаревич.
В настоящее время артист проживает в Израиле, куда переехал три года назад перед рождением младшего сына. Несмотря на переезд, жизнь в Израиле Макаревич описывает как не самую легкую: экономические условия там, по его словам, хуже, чем в России.
Ранее известный российский певец Андрей Макаревич выразил свое нежелание возвращаться в Москву. По его словам, причина кроется в том, что он не хочет разочаровываться, поскольку в столице уже не осталось того, что он ценил и любил.
*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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