Цены на кофе взлетели до рекордного максимума

Цены на кофе сорта арабика достигли рекордной отметки из-за угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров из Колумбии. Об этом сообщают информационные торговые индикаторы.
По данным MarketWatch, к середине дня, 27 января, в Нью-Йорке фьючерсы на арабику поднялись на 0,75% и достигли уровня 3,5015 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов цена взлетела до 3,5535 доллара за фунт — это максимальный показатель с 1972 года.
Колумбия является одним из крупнейших производителей кофе в мире и занимает второе место по производству арабики. В добавление к текущему кризису, спрос на арабику также увеличивается из-за плохих урожаев в других крупных странах-производителях, таких как Бразилия и Вьетнам.
Ситуация обострилась после того, как 26 января Трамп поручил своей администрации ввести 25-процентные пошлины и другие ограничительные меры против Колумбии. Решение главы Штатов связано с отказом Колумбии принимать два самолета с нелегальными мигрантами из США.
При этом, в понедельник, 27 января, стало известно, что США отменили введенные санкции против Колумбии, после того как власти Боготы выразили свое согласие на прием депортированных мигрантов. Это решение было принято администрацией Белого дома. Соответствующие документы, касающиеся наложения тарифов и санкций на Колумбию, будут перемещены в архив и не подлежат ратификации, если только Колумбия не нарушит условия соглашения.
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