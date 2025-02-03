Песков высказался по поводу места встречи Путина и Трампа

Для обсуждения площадки возможных будущих переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа следует определиться с самой встречей. Однако новых данных пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Перед тем как обсуждать площадку для встречи, нужно определиться с самой встречей. Здесь новостей нет», — рассказал Дмитрий Песков в беседе с РБК. Так он прокомментировал сообщение американского издания Reuters о том, что Россия рассматривает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию как возможные места для проведения переговоров двух президентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.