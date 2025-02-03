03 февраля 2025

Песков высказался по поводу места встречи Путина и Трампа

Песков: информации о площадке для переговоров Путина и Трампа пока нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что площадка для встречи Путина и Трампа пока не обсуждалась
Песков заявил, что площадка для встречи Путина и Трампа пока не обсуждалась Фото:

Для обсуждения площадки возможных будущих переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа следует определиться с самой встречей. Однако новых данных пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Перед тем как обсуждать площадку для встречи, нужно определиться с самой встречей. Здесь новостей нет», — рассказал Дмитрий Песков в беседе с РБК. Так он прокомментировал сообщение американского издания Reuters о том, что Россия рассматривает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию как возможные места для проведения переговоров двух президентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для обсуждения площадки возможных будущих переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа следует определиться с самой встречей. Однако новых данных пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Перед тем как обсуждать площадку для встречи, нужно определиться с самой встречей. Здесь новостей нет», — рассказал Дмитрий Песков в беседе с РБК. Так он прокомментировал сообщение американского издания Reuters о том, что Россия рассматривает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию как возможные места для проведения переговоров двух президентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...