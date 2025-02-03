Reuters: Россия рассматривает для встречи с Трампом Саудовскую Аравию и ОАЭ

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Возможная встреча Путина и Трампа может пройти в ОАЭ
Возможная встреча Путина и Трампа может пройти в ОАЭ Фото:

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные места для проведения саммита между президентами РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным», — сообщает агентство со ссылкой на источники. По их информации, несмотря на рассмотрение данных стран в качестве площадок для встречи, в Москве существуют опасения относительно проведения саммита в этих странах.

После того как Дональд Трамп официально принял пост президента США, он начал активнее обсуждать возможность проведения встречи с Владимиром Путиным. В ответ на это из Кремля поступило напоминание о готовности российского президента к телефонному разговору с американским лидером, о чем Путин уже заявлял ранее. В настоящее время Москва ожидает предложений и сигналов из США для дальнейших действий.

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Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные места для проведения саммита между президентами РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters. «Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным », — сообщает агентство со ссылкой на источники. По их информации, несмотря на рассмотрение данных стран в качестве площадок для встречи, в Москве существуют опасения относительно проведения саммита в этих странах. После того как Дональд Трамп официально принял пост президента США, он начал активнее обсуждать возможность проведения встречи с Владимиром Путиным. В ответ на это из Кремля поступило напоминание о готовности российского президента к телефонному разговору с американским лидером, о чем Путин уже заявлял ранее. В настоящее время Москва ожидает предложений и сигналов из США для дальнейших действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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