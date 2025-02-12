В Молдавии упал беспилотник

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В Молдавии обнаружили упавший беспилотник на юге республики
В Молдавии обнаружили упавший беспилотник на юге республики Фото:

В Молдавии, в районе Тараклия, был найден беспилотник. Об этом сообщает Национальная полиция Республики Молдова.

«В поле недалеко от Сальсии в районе Тараклия был замечен беспилотник», — говорится в  telegram-канале молдавской полиции. По их данным, первоначально расследование показало отсутствие взрывчатки в БПЛА.

Полиция сообщает, что риска и угрозы для безопасности граждан в регионе нет. На данный момент на месте происшествия проходит расследование.

В ноябре 2024 года полиция Молдавии обнаружила беспилотник на юго-востоке страны. Сотрудники правоохранительных органов выразили мнение, что устройство произведено в России. Министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что оба беспилотника предположительно российские, однако конкретные доказательства этому не были представлены.

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В Молдавии, в районе Тараклия, был найден беспилотник. Об этом сообщает Национальная полиция Республики Молдова. «В поле недалеко от Сальсии в районе Тараклия был замечен беспилотник», — говорится в  telegram-канале молдавской полиции. По их данным, первоначально расследование показало отсутствие взрывчатки в БПЛА. Полиция сообщает, что риска и угрозы для безопасности граждан в регионе нет. На данный момент на месте происшествия проходит расследование. В ноябре 2024 года полиция Молдавии обнаружила беспилотник на юго-востоке страны. Сотрудники правоохранительных органов выразили мнение, что устройство произведено в России. Министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что оба беспилотника предположительно российские, однако конкретные доказательства этому не были представлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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