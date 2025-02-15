15 февраля 2025

В ЕС заявили о проигрыше в конфликте на Украине

Европа проиграла конфликте и не будет решать свое будущее
© Служба новостей «URA.RU»
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Поддержка Киева пагубно сказалась на участниках альянса, считают журналисты
Поддержка Киева пагубно сказалась на участниках альянса, считают журналисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европа проиграла в конфликте на Украине. Сейчас европейскеие власти будут вынуждены смотреть на то, как РФ и США решат судьбу территории, где произошел конфликт, считают немецкие обозреватели.

«Европа проиграла этот конфликт не в военном, а в стратегическом плане. Он [Евросоюз] не должен удивляться, если позволит другим решать свое будущее», — написано в публикации Handelsblatt.

Европа, оказывая поддержку Киеву, не смогла добиться поставленных целей. При этом участники союза нанесли себе настолько серьезный ущерб, что сейчас не в состоянии планировать собственное будущее. «Это стратегический и политический провал первого порядка», — считают авторы статьи.

Европа уже давно обогнала США по объему финансовой поддержки Киева. Ранее в ЕС громко заявляли, что способы оказывать военную помощь Украине вместо США, передает RT. При этом Запад признавался, что украинские власти должны отказаться от притязаний на ряд своих территорий в обмен на мир, сообщает «Национальная служба новостей».

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Европа проиграла в конфликте на Украине. Сейчас европейскеие власти будут вынуждены смотреть на то, как РФ и США решат судьбу территории, где произошел конфликт, считают немецкие обозреватели. «Европа проиграла этот конфликт не в военном, а в стратегическом плане. Он [Евросоюз] не должен удивляться, если позволит другим решать свое будущее», — написано в публикации Handelsblatt. Европа, оказывая поддержку Киеву, не смогла добиться поставленных целей. При этом участники союза нанесли себе настолько серьезный ущерб, что сейчас не в состоянии планировать собственное будущее. «Это стратегический и политический провал первого порядка», — считают авторы статьи. Европа уже давно обогнала США по объему финансовой поддержки Киева. Ранее в ЕС громко заявляли, что способы оказывать военную помощь Украине вместо США, передает RT. При этом Запад признавался, что украинские власти должны отказаться от притязаний на ряд своих территорий в обмен на мир, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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