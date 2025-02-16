Такер Карлсон рассмеялся Орбану в лицо после заявления о «Северных потоках»

Журналист Такер Карлсон во время интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассмеялся, после того, как венгерский лидер рассказал о нерешительности Германии на фоне диверсии «Северных потоков». Карлсон задал вопрос, почему НАТО все еще существует после того, как США, по его словам «совершила акт промышленного терроризма против Германии».
«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — ответил на вопрос Карлсона Орбан, объяснил реакцию властей ФРГ на взрыв газопроводов. В ответ репортер рассмеялся и даже закрыл лицо рукой, зрители рассмеялись в ответ. Фрагмент интервью с его смехом Карлсон разместил на своем сайте.
На двух газопроводах, предназначенных для экспорта газа из России в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2», 26 сентября 2022 года произошли взрывы. Власти Германии, Дании и Швеции рассматривали версию о возможной умышленной диверсии. По информации оператора «Северного потока», компании Nord Stream AG, повреждения газопроводов были беспрецедентными, а определить точные сроки ремонта оказалось невозможным. Генеральная прокуратура России начала расследование в рамках дела о международном терроризме. Несмотря на многократные запросы Москвы, информация о результатах расследования взрывов так и не была предоставлена.
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