Экономисты предложили способ улучшить пенсионную систему

Для улучшения пенсионного обеспечения в России необходимо повышать зарплаты бюджетников и привлекать в страховую систему новых плательщиков из неформального сектора. Об этом сообщили профессора Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов и Юлия Долженкова, указано в монографии «Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития».
«Чтобы обеспечить „удовлетворительное“ пенсионное обеспечение, необходимо целенаправленно повышать уровень зарплат бюджетников и вовлекать в страховую систему новых плательщиков — из неформального сектора», — пишет РБК. Монография есть в распоряжении агентства.
Эксперты считают, что в условиях «стареющего общества» полезно будет вовлечение пенсионеров в занятость, так как это является трендом современного рынка труда. Согласно текущему анализу, система пенсионного обеспечения в России остается недостаточной, подчеркивают аналитики. Несмотря на реализацию пенсионной реформы, проблема адекватности выплат остается актуальной. Лица с низкими заработными платами сталкиваются с трудностями в покрытии основных жизненных потребностей, поскольку их пенсии не соответствуют необходимому уровню. В то же время, для граждан, имевших высокий доход в трудоспособный период, пенсия не выполняет свою компенсаторную функцию и не покрывает потерянный заработок в достаточной степени.
Экономисты подчеркивают важность системных изменений в пенсионной системе, которые помогут адаптироваться к изменениям демографической ситуации и улучшить качество жизни пожилых людей. Привлечение новых плательщиков и повышение зарплат поможет увеличить поступления в пенсионный фонд, что в свою очередь способствует повышению уровня пенсий.
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