Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Маск опубликовал сообщение о том, что Канада — ненастоящая страна
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Илон Маск заявил, что Канада - ненастоящая страна
Илон Маск заявил, что Канада - ненастоящая страна Фото:

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Канада является ненастоящей страной. Об этом он написал в соцсетях.

До этого такой же тезис озвучивал американский лидер Дональд Трамп после конфликта с Оттавой по поводу пошлин и борьбы с мигрантами. Тогда же Трамп грозился включить Канаду в состав США.

«Канада — ненастоящая страна», — написал Маск в X. Данное сообщение он разместил в ответ на петицию о лишении его гражданства Канады.

Ранее канадские граждане начали массово подписывать петицию о лишении Маска соответствующего гражданства. До этого предприниматель дал понять, что поддерживает идею Трампа включить Канаду в состав США. 

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Канада является ненастоящей страной. Об этом он написал в соцсетях. До этого такой же тезис озвучивал американский лидер Дональд Трамп после конфликта с Оттавой по поводу пошлин и борьбы с мигрантами. Тогда же Трамп грозился включить Канаду в состав США. «Канада — ненастоящая страна», — написал Маск в X. Данное сообщение он разместил в ответ на петицию о лишении его гражданства Канады. Ранее канадские граждане начали массово подписывать петицию о лишении Маска соответствующего гражданства. До этого предприниматель дал понять, что поддерживает идею Трампа включить Канаду в состав США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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