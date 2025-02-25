Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Канада является ненастоящей страной. Об этом он написал в соцсетях.
До этого такой же тезис озвучивал американский лидер Дональд Трамп после конфликта с Оттавой по поводу пошлин и борьбы с мигрантами. Тогда же Трамп грозился включить Канаду в состав США.
«Канада — ненастоящая страна», — написал Маск в X. Данное сообщение он разместил в ответ на петицию о лишении его гражданства Канады.
Ранее канадские граждане начали массово подписывать петицию о лишении Маска соответствующего гражданства. До этого предприниматель дал понять, что поддерживает идею Трампа включить Канаду в состав США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.