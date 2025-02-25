Госдума одобрила петербургские поправки к закону о КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поправки касаются упрощения процедур в рамках КРТ и усиления защиты прав жителей
Поправки касаются упрощения процедур в рамках КРТ и усиления защиты прав жителей Фото:

Госдума одобрила в первом чтении поправки к федеральному законодательству о комплексном развитии территорий (КРТ), предложенные заксо Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель законодательного собрания города Александр Бельский.

«Поддержка Госдумы — большое достижение не только заксобрания, но и всех жителей Петербурга. Документ был разработан на основе предложений Общественного штаба по КРТ. Вместе с активными и неравнодушными петербуржцами мы определили самые „горячие“ вопросы, которые было невозможно решить на региональном уровне, и вышли с ними к федеральному законодателю», — написал Александр Бельский в своем telegram-канале.

Поправки касаются упрощения процедур в рамках КРТ, усиления защиты прав жителей и оптимизации градостроительных процессов. Эти изменения позволят более эффективно реализовывать проекты по обновлению городских территорий, улучшая качество жизни граждан. Поддержка со стороны федерального парламента является значимым шагом в реализации изменений в закон о КРТ.

Хотя законопроект прошел только первое чтение, его дальнейшее продвижение и принятие окончательного варианта будет требовать тщательной работы и согласования между различными сторонами. Ожидается, что в процессе обсуждений будут учтены все интересы и предложения, что приведет к созданию эффективного и сбалансированного законодательного решения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума одобрила в первом чтении поправки к федеральному законодательству о комплексном развитии территорий (КРТ), предложенные заксо Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель законодательного собрания города Александр Бельский. «Поддержка Госдумы — большое достижение не только заксобрания, но и всех жителей Петербурга. Документ был разработан на основе предложений Общественного штаба по КРТ. Вместе с активными и неравнодушными петербуржцами мы определили самые „горячие“ вопросы, которые было невозможно решить на региональном уровне, и вышли с ними к федеральному законодателю», — написал Александр Бельский в своем telegram-канале. Поправки касаются упрощения процедур в рамках КРТ, усиления защиты прав жителей и оптимизации градостроительных процессов. Эти изменения позволят более эффективно реализовывать проекты по обновлению городских территорий, улучшая качество жизни граждан. Поддержка со стороны федерального парламента является значимым шагом в реализации изменений в закон о КРТ. Хотя законопроект прошел только первое чтение, его дальнейшее продвижение и принятие окончательного варианта будет требовать тщательной работы и согласования между различными сторонами. Ожидается, что в процессе обсуждений будут учтены все интересы и предложения, что приведет к созданию эффективного и сбалансированного законодательного решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...