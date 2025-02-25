Госдума одобрила петербургские поправки к закону о КРТ

Госдума одобрила в первом чтении поправки к федеральному законодательству о комплексном развитии территорий (КРТ), предложенные заксо Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель законодательного собрания города Александр Бельский.
«Поддержка Госдумы — большое достижение не только заксобрания, но и всех жителей Петербурга. Документ был разработан на основе предложений Общественного штаба по КРТ. Вместе с активными и неравнодушными петербуржцами мы определили самые „горячие“ вопросы, которые было невозможно решить на региональном уровне, и вышли с ними к федеральному законодателю», — написал Александр Бельский в своем telegram-канале.
Поправки касаются упрощения процедур в рамках КРТ, усиления защиты прав жителей и оптимизации градостроительных процессов. Эти изменения позволят более эффективно реализовывать проекты по обновлению городских территорий, улучшая качество жизни граждан. Поддержка со стороны федерального парламента является значимым шагом в реализации изменений в закон о КРТ.
Хотя законопроект прошел только первое чтение, его дальнейшее продвижение и принятие окончательного варианта будет требовать тщательной работы и согласования между различными сторонами. Ожидается, что в процессе обсуждений будут учтены все интересы и предложения, что приведет к созданию эффективного и сбалансированного законодательного решения.
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