В Госдуме выразили поддержку на внесение поправок в закон о КРТ

Комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выразил поддержку законопроекту, направленному на внесение поправок в Жилищный кодекс и Градостроительный кодекс РФ. Эти изменения касаются комплексного развития территорий, над законопроектом работали фракции петербургского Заксобрания.
«Мы постарались устранить спорные моменты, были предельно внимательны к соблюдению прав граждан. Так, в доработанном тексте законопроекта учтена „география расселения“, компенсация убытков нанимателям жилых помещений, права инвалидов, урегулированы отдельные вопросы проведения общего собрания собственников по теме включения домов в программу КРТ и другие вопросы», — сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельской в своем telegram-канале.
Законопроект разработан с участием всех фракций петербургского парламента. Предложенные изменения нацелены на улучшение условий для реализации проектов по комплексному развитию территорий. Первое чтение законопроекта запланировано на 18 февраля на заседании Государственной Думы.
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