Бывшему главе Астрахани Полумордвинову вынесли приговор

Экс-глава Астрахани Полумордвинов приговорен к 4,5 годам колонии
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Олег Полумордвинов будет отбывать наказание в колонии общего режима
Олег Полумордвинов будет отбывать наказание в колонии общего режима Фото:

Кировский суд Астрахани вынес приговор бывшему главе города Олегу Полумордвинову, признав его виновным в покушении на мошенничество. Экс-чиновник был осужден к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в размере одного миллиона рублей.

«Суд постановил назначить Полумордвинову наказание в виде четырех лет, шести месяцев лишения свободы», — отметила судья Екатерина Сокольская. Ее слова передает ТАСС. Также обвиняемому назначили штраф в размере миллиона рублей. Наказание Полумордвинов будет отбывать в колонии общего режима.

Экс-глава Астрахани был арестован в августе прошлого года. По предварительным данным сумма ущерба от мошенничества составляла 27 миллионов рублей.

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Кировский суд Астрахани вынес приговор бывшему главе города Олегу Полумордвинову, признав его виновным в покушении на мошенничество. Экс-чиновник был осужден к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в размере одного миллиона рублей. «Суд постановил назначить Полумордвинову наказание в виде четырех лет, шести месяцев лишения свободы», — отметила судья Екатерина Сокольская. Ее слова передает ТАСС. Также обвиняемому назначили штраф в размере миллиона рублей. Наказание Полумордвинов будет отбывать в колонии общего режима. Экс-глава Астрахани был арестован в августе прошлого года. По предварительным данным сумма ущерба от мошенничества составляла 27 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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