Бывшему главе Астрахани Полумордвинову вынесли приговор

Кировский суд Астрахани вынес приговор бывшему главе города Олегу Полумордвинову, признав его виновным в покушении на мошенничество. Экс-чиновник был осужден к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в размере одного миллиона рублей.
«Суд постановил назначить Полумордвинову наказание в виде четырех лет, шести месяцев лишения свободы», — отметила судья Екатерина Сокольская. Ее слова передает ТАСС. Также обвиняемому назначили штраф в размере миллиона рублей. Наказание Полумордвинов будет отбывать в колонии общего режима.
Экс-глава Астрахани был арестован в августе прошлого года. По предварительным данным сумма ущерба от мошенничества составляла 27 миллионов рублей.
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