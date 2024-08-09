ТАСС: экс-глава Астрахани Полумордвинов арестован за попытку мошенничества

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Олег Полумордвинов арестован Фото:

Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов арестован до 6 октября. Он проходит по делу о покушении на мошенничество. Об этом пишут СМИ.

«Суд арестовал до 6 октября Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере», — сообщает ТАСС. По данным агентства, сумма ущерба составляет более 27 миллионов рублей.

Он получал взятки за покровительство определенным предпринимателям при заказе на дорожные работы. Такую позицию озвучивает следствие.

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Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов арестован до 6 октября. Он проходит по делу о покушении на мошенничество. Об этом пишут СМИ. «Суд арестовал до 6 октября Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере», — сообщает ТАСС. По данным агентства, сумма ущерба составляет более 27 миллионов рублей. Он получал взятки за покровительство определенным предпринимателям при заказе на дорожные работы. Такую позицию озвучивает следствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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