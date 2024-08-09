ТАСС: экс-глава Астрахани Полумордвинов арестован за попытку мошенничества

09 августа 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Олег Полумордвинов арестован Фото: Григорий Сысоев \ РИА Новости Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов арестован до 6 октября. Он проходит по делу о покушении на мошенничество. Об этом пишут СМИ. «Суд арестовал до 6 октября Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере», — сообщает ТАСС. По данным агентства, сумма ущерба составляет более 27 миллионов рублей. Он получал взятки за покровительство определенным предпринимателям при заказе на дорожные работы. Такую позицию озвучивает следствие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов арестован до 6 октября. Он проходит по делу о покушении на мошенничество. Об этом пишут СМИ. «Суд арестовал до 6 октября Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере», — сообщает ТАСС. По данным агентства, сумма ущерба составляет более 27 миллионов рублей. Он получал взятки за покровительство определенным предпринимателям при заказе на дорожные работы. Такую позицию озвучивает следствие.